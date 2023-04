Erfgoedhalte voor honderdste verjaardag Gezinsbond Ieper geopend

Dit jaar bestaat de Ieperse Gezinsbond exact een eeuw en die verjaardag wordt gevierd met een nieuwe erfgoedhalte op het Beeldenplein. Met deze openluchtexpo schetst het Stadsarchief de lokale geschiedenis van de Ieperse afdeling van de Gezinsbond.

Bij de ingang van de bibliotheek en het archief werd een nieuwe erfgoedhalte onthuld. Dit is een tijdelijke openluchttentoonstelling di de lokale geschiedenis in de kijker zet. Het Stadsarchief vult de halte regelmatig met historische info over Ieper in samenwerking met initiatiefnemer CO7. Deze keer is de Gezinsbond Ieper aan de beurt.

Archieven

Het archief van de Ieperse Gezinsbond werd in 2015 geschonken aan het Stadsarchief. Drie jaar later volgde ook het archief van de gewestelijke afdeling. De archieven bevatten onder meer het ledentijdschrift, verslagen van bestuursvergaderingen, ledenlijsten en documentatie rond activiteiten. Voor het honderdjarige bestaan van de Ieperse Gezinsbond dook het archiefteam in deze archieven op zoek naar unieke foto’s, documenten en krantenknipsels die een eeuw gezinsbondgeschiedenis illustreren. “We zijn trots op ons jubileum en vieren dit feest graag met onze 850 leden”, aldus Johan Beun, bestuurslid van Gezinsbond Ieper en archiefvrijwilliger. “Ook blikken we in een speciale editie van ‘Ons Gezin’ terug op het verhaal van 100 jaar Ieperse Gezinsbond en wat de vereniging voor de Ieperse gezinnen en kinderen heeft betekend.”

Een streepje geschiedenis

De Bond der Talrijke Huisgezinnen ontstaat in 1921 als een organisatie die opkomt voor de belangen van alle gezinnen”, aldus voorzitter Tom Verstraete. “De Ieperse afdeling krijgt voet aan de grond op 10 januari 1923. Voorzitter Georges Versailles, toenmalig secretaris van de stad Ieper, en secretaris meester Maurice Desramault staan mee aan de wieg van de vereniging. Ze willen vooral de armoede bij groet gezinnen aanpakken. De lokale afdeling telt op korte termijn een honderdtal leden. Van bij het begin wordt er ingezet op basisbehoeften: een degelijke gezinswoning, kinderbijslag en belastingvermindering voor gezinnen. De eerste verwezenlijkingen van de Ieperse Gezinsbond zijn reducties voor openbaar vervoer en de spaaracties met kortingen bij handelaars. De ‘zegeltjes van de Bond’ zijn een begrip. Ook is er het populaire ledenblad ‘Ons Gezin’ dat wordt gestencild in de kelder van het stadhuis of bij de vereniging Ons Tehuis.

Stijging ledenaantal

De babyboom na de Tweede Wereldoorlog zorgt voor een grote stijging in het aantal Ieprse leden. In 1957 telt de afdeling 681 leden. In de jaren tachtig zijn dat er al bijna 1.500. In 1960 splitst de Bond zich op in een Vlaamse en een Frantalige vereniging. In het Nederlandstalige landsgedeelte gaat de vereniging verder als de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. In 2002 verandert de naam kortweg in gezinsbond. Vanaf het midden van de jaren zestig sluiten verschillende deelgemeenten zich aan bij de Ieperse afdeling. Brielen in 1966, gevolgd door Sint-Jan tussen 1974 en 1982 en Elverdinge in 2019. Samen bieden ze een gevarieerd activiteitenprogramma aan. Belangrijke pijlers zijn de kinderoppasdienst, de tweedehandsbeurzen voor kinderkledij en speelgoed en de jaarlijkse boomplantingsacties voor pasgeborenen in samenwerking met de stad Ieper.

Geschiedenis belichten

“Gezinsbond Ieper maakt deel uit van de grootste gezinsvereniging van het land’, verduidelijkte Valentijn Despeghel, schepen van Archief. “De lokale afdeling is een sterkhouder in het sociaal-culturele verenigingsleven van Ieper. Naast de vele voordelen die ze bieden voor hun leden, bevordert de organisatie ook de sociale cohesie tussen Ieperse gezinnen. Tijdens de jaarlijkse aanplanting van de geboortebomen en andere activiteiten zie ik heel wat enthousiaste vrijwilligers, ouders, grootouders en kinderen. Terecht dat de verjaardag van de gezinsbond, die zich op zoveel vlakken inzet, niet zonder feestgedruis voorbijgaat. De erfgoedhalte is het middel bij uitstek om mensen samen te brengen rond plaatselijk erfgoed en de rijke geschiedenis van deze Ieperse vereniging te belichten.” (EG)