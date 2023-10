Erepoorters organiseren kerstconcert met Garry Hagger, Sandra Kim en Udo in Roeselare

Op zondag 17 december organiseert de Koninklijke Gilde der erepoorters hun elfde kerstconcert. Garry Hagger, Sandra Kim en Udo zorgen voor sfeervolle kerstliederen terwijl Laudato Si’ en het Zilverbergkoor voor de Roeselaarse inbreng zorgen.

De Koninklijke Gilde der Erepoorters blikt tevreden terug op hun 50ste bestaansjaar. Binnen het feestjaar ‘50 jaar Gilde der Erepoorters’ was er het eindejaarsconcert met Helmut Lotti in december 2022 en in de maand juni pakte de Gilde uit met een geslaagde kunsttentoonstelling waarbij twintig leden hun werken in museum Blomme tentoonstelden. Een totaalbedrag van 8.750 euro werd uitgekeerd aan sociale doelen in de stad.

Nu staat alles in het teken van het elfde eindejaarsconcert dat, in samenwerking met Maselis, plaatsvindt op zondag 17 december om 17 uur in De Spil.

Garry Hagger, Sandra Kim en Udo zullen samen met een fantastische liveband voor een beklijvend kerstmoment zorgen. In het voorprogramma hoor je de koren Laudato Si’ en het Zilverbergkoor uit Roeselare onder leiding van Kristof Desmet die samen zullen concerteren. Dit 75-koppig gezelschap zal begeleid worden door Wim Berteloot aan de vleugelpiano, violiste Ellen Vanneste en klarinettist Johan Vandevelde.

Drie sociale doelen

Elk jaar steunt de Koninklijke Gilde der Erepoorters enkele sociale doelen. Dit jaar komt het accent te liggen op organisaties of verenigingen die hun werking afstemmen op kwetsbare kinderen en jeugd uit onze samenleving. Volgende verenigingen worden gesteund: Brooddoosnodig die de strijd aangaat tegen lege brooddozen op school, het project Snorkels van chiro Romejo die kinderen en jongeren met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften opvangt tussen zes en dertien jaar en het Vlinderhuis binnen AZ Delta waar men zorgt voor kinderen en kleinkinderen van patiënten met een ernstige aandoening.

Praktische info

Concerttickets van 17 december kosten 36 euro en zijn uitsluitend te boeken via De Spil op www.despil.be.