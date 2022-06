Ereplaket ‘Koninklijke maatschappij’ voor 16 West-Vlaamse verenigingen

Woensdagavond overhandigde provinciegouverneur Carl Decaluwé een ereplaket aan 15 verenigingen die in 2020 de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ kregen toegekend. Vanwege de coronapandemie kon zo’n fysieke uitreiking nog niet eerder plaatsvinden.

“De titel ‘Koninklijke Maatschappij’ beloont de jarenlange werking van een vereniging en dat is de verdienste van alle leden. Het is in deze tijden wel niet meer evident om mensen lid te maken, want er is een groot aanbod van allerhande activiteiten. Na een onderbreking door corona staan we hier toch met een groot aantal verenigingen, en dat bewijst dat men in West-Vlaanderen bijzonder gedreven is. Verenigingen zorgen ervoor dat men een hobby kan uitoefenen, en dat is een essentieel element voor een gelukkig leven. Verenigingen zorgen ook voor samenhorigheid”, aldus gouverneur Decaluwé.

Bij de nieuwe lichting verenigingen die zich nu ‘koninklijk’ mogen noemen omdat ze al minstens 50 jaar bestaan, ook het Brugs Centrum voor Onderwatersport (BCOS). Deze Brugse vereniging bestaat al 52 jaar en telt een 100-tal leden.

“Wij zijn de enige Brugse duikclub die ook jeugdduiken aanbiedt, en dit vanaf de leeftijd van 8 jaar”, vertellen materiaalmeester Patrick Couckuyt en commissaris André Van De Keere. “Het blijft echter moeilijk om de jeugd te motiveren. We doen daarom ook mee aan ‘Sport Na School en dat levert soms toch ook nieuwe leden op.”

Voetbalvereniging VV Breughelvrienden is een tweede Brugse vereniging die koninklijk werd, maar woensdagavond kwam er niemand het ereplaket in ontvangst nemen. (CGRA)