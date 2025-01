“Er mag gerust wat versterking komen”: KM Hoger Op Woumen brengt eerste concert met nieuwe dirigent Jens Demey

De KM Hoger Op – 66 jaar jong – heeft sinds maart 2024 een nieuwe, jonge dirigent met name Jens Demey uit Aalter. Hij geeft ook les aan de muziekschool van Diksmuide. Op zaterdag 1 februari heeft hij zijn eerste concert.

Na het plotse ontslag van de vorige dirigent Stephen Biebuyck, was het voor het bestuur zoeken naar een nieuwe chef. Spelend lid Sam Ista, die Hoger Op een maand uit de nood hielp, stelde zijn vriend Jens Demey voor om het dirigeerstokje over te nemen en zo het korps weer op de goede sporen te krijgen.

Als je het curriculum vitae van deze 30-jarige muzikant even onder ogen neemt, val je bijna achterover. Bachelorstudie eufonium aan het Lemmensinstituut, masterstudie tuba aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, specifieke lerarenopleiding aan conservatorium ‘School of Arts’ Gent, masterstudie tuba aan het MUK in Wenen bij Paul Halwax, eerste tubasolist bij de Wiener Philharmoniker, en er met de grootste onderscheiding afgestudeerd.

Na de repetitie van de Koninklijke Muziekmaatschappij Hoger Op legden we even ons oor te luisteren bij de sympathieke Jens. “Ik kom – in tegenstelling tot wat je misschien zou denken – niet uit een muzikale familie. Toen ik aan de basisschool van Oeselgem schoolliep, werd er een filiaal van de muziekschool van Waregem opgestart in de school. Zo begon mijn muzikaal verhaal. En dan volgden de noten elkaar razendsnel op”, aldus Jens.

Werkpuntje

Hoe kwam hij eigenlijk bij Hoger Op terecht? “Sam is een heel goede vriend en studiegenoot van mij, hij vertelde mij dat er een vacature was in Woumen. Hijzelf had geen tijd om dirigent te worden in Woumen, elke week van Leuven komen, was te tijdrovend. Ikzelf was eigenlijk wel op zoek om een korps te sturen. Zo kwam ik in de gezellige Blankaartgemeente terecht en het bevalt me echt. Als dirigent is het vaak belangrijk dat we er rekening mee houden dat musiceren voor de muzikanten nog altijd een hobby is en dat de concentratie soms wat verslapt. Dat is een werkpuntje voor de hele groep.”

“Mijn muzikaal verhaal begon op de basisschool”

Naast deze job heeft Jens nog heel wat andere zaken om handen. “Ik geef les in de muziekschool van Diksmuide en Aalter en ook aan het conservatorium in Kortrijk. Daarnaast herstel ik ook nog muziekinstrumenten. Het is dus vaak puzzelen om alles rond te krijgen maar als je jong bent… Het is niet gemakkelijk om muziek te vinden voor een korps als Hoger Op. Er zijn weinig componisten die goed werk schrijven voor een fanfare daar die alsmaar uitzonderlijker worden. Ik heb echter wel geluk dat ik kan putten uit de rijke bibliotheek die dit korps door de jaren heen heeft opgebouwd. Drie instrumentengroepen moeten echt wel versterkt worden: de bugelsectie heeft nood aan veel meer blazers maar ook bij de saxofoonspelers mag er wat versterking komen. Mijn grootste zorg zijn echter de hoornblazers maar begin december vorig jaar is er een hoorniste het korps komen versterken. Ik hoop dat we in de periode voor mijn eerste concert met Hoger Op op zaterdag 1 februari in cc Kruispunt tijdens de repetities telkens mogen genieten van een grote aanwezigheid. Een mooi verhaal schrijven kan immers pas als alle noten op de juiste plaats staan, als ze een geheel vormen.”

Strauss

Staan er tot slot tijdens het concert bekende, populaire werken op het programma? “Mijn studies in Wenen zorgden er natuurlijk voor dat er Strauss-muziek te horen zal zijn, het heel bekende Welcome to the jungle van Guns N’Roses mag ook niet ontbreken. Filmmuziek uit Conan The Barbarian is en blijft leuk om te beluisteren en ook heel wat werken met Zuid-Amerikaanse invloeden staan dit jaar op de pupiter onder meer Huevos Habaneros. Het wordt beslist meer dan de moeite. Samen met het optreden van het trommelkorps en de majorettes is het zeker en vast een avond om naar uit te kijken.”