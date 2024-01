Emiel Ramoudt vzw in Roeselare houdt er mee op

In feestzaal Binnenhof in Roeselare kwamen een 80-tal genodigden samen om afscheid te nemen van cultuurvereniging Erfgoed Emiel Ramoudt. Stichter Jan Vanderschaeghe opende met een gesmaakt overzicht van de vzw, die er omwille van de ouderdom van haar bestuur er ietwat gedwongen mee ophoudt. In zijn eigen volkse stijl schetste Jan het ontstaan, de werking en de samenstelling van de vzw. Die zag vijftien jaar geleden het levenslicht. “In die periode voorzagen we in maar liefst zeven opmerkelijke prijsuitreikingen”, weet Jan.

“Ook diverse voorstellingen van kunstenaars uit de stad kwamen aan bod.” Afsluiten gebeurde met een dankwoord aan de leden en een eerbetoon aan zij die reeds gestorven zijn, waaronder André Debruyne en Erik Pinket. Mooie woorden waren er ook voor secretaris Raf Vanneste. “Wat die man gepresteerd heeft, grenst aan het onwaarschijnlijke”, aldus Jan.

“Hij was in alles de eerste en de laatste.” De bijeenkomst werd besloten met een gesmaakte receptie. De vereniging zal in de toekomst verder leven in de reeds bestaande vereniging Erfgoed Roeselare. We zien het bestuur van gewezen vereniging Erfgoed Emiel Ramoudt vzw met van links naar rechts Raf Vanneste, Geert Lanckriet, Jan Vanderschaeghe, burgemeester Kris Declercq, Jan Joye, Michel Deceuninck, Machteld Ramoudt en Dorien Naert. (foto vadu)