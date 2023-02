Els Vanderispaillie voorzitter Belgisch Stamboek Lipizzaner: “We denken aan opstarten van een zorgboerderij”

Els Vanderispaillie heeft met het opnemen van het voorzitterschap van het Belgisch Stamboek van de Lipizzaner een nieuwe stap gezet in haar passie voor deze paarden. De Lippizaner paarden van de Spaanse Rijschool in Wenen zijn wereldberoemd.

Els Vanderispaillie (41) is getrouwd met Stefaan Van Hauwaert (48). Met hun kinderen Emiel, Bertil, Remi en Lilly wonen ze op de Lipizzanerhoeve in de Kortekeerstraat. De naam van hun hoeve verwijst naar hun passie: het Lipizzaner paard. Lipizzaners worden allemaal zwart geboren om uiteindelijk op volwassen leeftijd volledig wit te zijn.

Na lang zoeken hebben Els en Stefan nu ook hun eigen donkerbruine hengst. Dit barokke paardenras is al vele jaren een uit de hand gelopen passie. Er werd gestart met één paard om uiteindelijk tot een eigen fokkerij met zowel dekhengsten als fokmerries uit te groeien.

Belgisch Stamboek

Met hun Lipizzaners nemen ze ook aan internationale traditiewedstrijden deel. “Dit jaar hoop ik de opleiding van landbouwster en paardenfokkerij af te ronden, zodat ik me nog meer kan toeleggen op onze fokkerij en de internationale handel van Lipizzaners. Momenteel volgt ik ook de opleiding equicoaching en denken we aan het opstarten van een zorgboerderij”, weet Els ons te vertellen.

“Kom eens kennismaken en laat je onderdompelen in de wereld van de Lipizzaner”

Sinds 1 februari is Els ook voorzitter van het Belgisch Stamboek van de Lipizzaner. Samen met haar man en de andere bestuursleden hoopt ze dit stamboek opnieuw leven in te blazen. “Ondanks dat er een behoorlijk aantal Lipizzaners in België zijn, draait alles errond al enkele jaren op een laag pitje. Daarom willen we op zaterdag 18 februari om 16 uur een nieuwjaarsreceptie organiseren voor leden én niet-leden, voor liefhebbers van dit mooie ras en zij die de verenging willen steunen”, aldus de kersverse voorzitter.

“Elke ingeschreven én aanwezige deelnemer gaat met een naturaprijs naar huis en voor de leden is er zelfs een extra prijs voorzien, inschrijven en/of lid worden is dus de boodschap.” Kom kennismaken met ons, met onze activiteiten en laat je onderdompelen in de wereld van de Lipizzaner”, besluit Els.

(Geert Stubbe)