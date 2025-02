Ellis Vincke nieuwe voorzitter bij Rode Kruis Beernem:“Onze afdeling draagt een warm hart uit”

Rode Kruis Beernem heeft een nieuwe voorzitter. Ellis Vincke, 22 jaar en aan de slag als juridisch medewerker, neemt de fakkel over. Ellis is al jarenlang actief als vrijwilliger. Ze heeft de ambitie om de lokale afdeling verder te laten groeien. “Vrijwilligers zijn de ruggengraat van het Rode Kruis en hun inzet is van onschatbare waarde”, klinkt het.

Ellis Vincke is geen onbekende binnen het Rode Kruis. Vier jaar geleden volgde ze een EHBO-cursus, aanvankelijk uit interesse als monitor bij Oranje Beernem. “Werken met kinderen, dat is verantwoordelijkheid nemen. Ik wilde weten hoe ik eerste zorgen kon toedienen”, vertelt Ellis. Van daaruit groeide haar interesse. “Ik dacht: waarom word ik dan geen hulpverlener? Ik twijfelde even, maar nadien besloot ik het te proberen. Die keuze bleek de juiste en heeft me enorm geholpen om te groeien als persoon.”

Steun van team

Toen huidig voorzitter Karolien Devreese om persoonlijke redenen een stap terugzette, kwam de vraag of Ellis de rol wilde overnemen. “Ik had die ambitie niet meteen, want de vorige voorzitter deed het fantastisch. Maar haar verhaal was nog niet af, en samen zochten we naar een oplossing. Ze stelde voor dat ik voorzitter zou worden en zij ondervoorzitter. Dat is een eer, maar ik heb er wel even over getwijfeld. Ik ben nog maar 22, erg jong om een rol als voorzitter op te nemen. Uiteindelijk besefte ik dat je er als voorzitter nooit alleen voor staat. Je hebt een team achter je, en samen sta je sterker.”

“De bijdrage van onze vrijwilligers is van onschatbare waarde”

Ellis heeft een duidelijke visie voor de toekomst van Rode Kruis Beernem. “We willen verder groeien en onze afdeling meer zichtbaar maken. We zetten ons in om Beernem hartveilig te houden en bieden EHBO-lessen aan. Op lokale evenementen zijn we preventief aanwezig en mensen kunnen bij ons terecht voor rolstoelen of krukken. Daarnaast blijven we inzetten op bloedinzamelingen en samenwerking met andere afdelingen en gemeenten.”

Toegankelijk

Bovenal wil Ellis dat Rode Kruis Beernem een warme en toegankelijke organisatie blijft. “Onze afdeling draagt een warm hart uit. Iedereen moet zich hier welkom voelen en de kans krijgen om zijn of haar talenten te ontplooien. Vrijwilligerswerk is zoveel meer dan een verplichting, want het draait om tijd, liefde en zorg delen met anderen. We mogen trots zijn op wat we doen. De bijdrage die onze vrijwilligers leveren, is van onschatbare waarde.”