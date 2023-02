Eindelijk weer nieuwjaarsreceptie van KLJ Ingelmunster

Op zondagnamiddag kwamen de leden van de KLJ bijeen voor een nieuwjaarsreceptie in hun lokaal in de Heirweg Zuid in Ingelmunster.

Ook de ouders van de leden en sympathisanten waren welkom. Voor de aanwezigen was er cava, bier, frisdrank en dessert. Het was van 2020 geleden dat de KLJ nog eens een nieuwjaarsreceptie hield. Door corona kon het immers twee jaar na elkaar niet plaatsvinden. Momenteel draait de KLJ-werking weer op volle toeren.

De volgende activiteit heeft plaats op zondag 19 februari. De leden komen om 13 uur bijeen aan het lokaal, waarna men gaat skiën en snowboarden in Komen. Rond 18 uur is men terug aan het lokaal. Deelnemen kost 15 euro. Info bij Warre Houthoofd, 0476 03 01 40. Op de foto zien we enkele leden en ouders voor het KLJ-lokaal.

(Patrick D./foto FODI)