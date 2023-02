Einde van het Tieltse zwembad komt hard aan: “Lastig te aanvaarden dat het voorbij is”

Na vijftig jaar is het verhaal van het zwembad van Tielt voorbij. Een permanente sluiting lijkt de enige juiste beslissing. Bij de Tieltse watersportclubs, die ondertussen toch al ruim een half jaar noodgedwongen elders trainen, komt het nieuws daarom niet minder hard aan. “We hopen zo snel mogelijk zicht te hebben op een nieuw zwembad, want zonder perspectief wordt het moeilijk om een lange periode te overbruggen.”

Het Tieltse zwembad, dat in 1973 gebouwd werd, is al langer de pensioengerechtigde leeftijd voorbij. Er zitten scheurtjes in het bad en een drietal jaar terug was er zelfs nog een lek waarbij het water in de kelderruimte spoot. Telkens werden die gebreken plaatselijk hersteld. Al heeft ook de dakbedekking z’n beste tijd gehad, want na stevige windvlagen komen al langer stukjes teer naar beneden. In 2021 wees een studie uit dat het wellicht nog een jaar of vijf open zou kunnen blijven. Nog net tijd genoeg voor de stad om een nieuw zwembad te kunnen bouwen, al is daar al minstens dertien jaar sprake van.

Maar toen het beton van de zwembadkuip halfweg vorig jaar opnieuw gecontroleerd werd, bleek de situatie (veel) erger dan gedacht. Om veiligheidsredenen – aan de diepste kant van het bad is de wapening zodanig verroest dat er sprake is van instortingsgevaar – werd het zwembad gesloten. De stad stelde daarop een studiebureau aan die moest onderzoeken of het zwembad – mits verstevigingswerken – alsnog wat langer open kon blijven.

Het Tieltse zwembad, dat in 1973 gebouwd werd, is al langer de pensioengerechtigde leeftijd voorbij. Er zitten scheurtjes in het bad en een drietal jaar terug was er zelfs nog een lek waarbij het water in de kelderruimte spoot. © Wouter Meeus

Veiligheid primeert

Ijdele hoop, zo bleek dinsdagavond. “De kuip onderstutten of schoren is helaas niet mogelijk”, reageert sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V). “Een gespecialiseerde firma heeft een deel van het beton aan de achterkant afgekapt om de onderliggende wapening bloot te leggen. Het metaal is overal zodanig verroest dat de structuur eenvoudigweg niet sterk genoeg meer is om nog ergens steunpunten te voorzien. Er zouden trouwens niet alleen in de kelder, maar ook in het zwembad zelf én onder het dak schoringen moeten komen. Ik had het graag anders gezien, maar de veiligheid primeert.” De stad liet dinsdagavond al weten dat alle bestaande steunmaatregelen, waarbij clubs en scholen onder andere andere zwembaden in buurgemeenten kunnen huren voor dezelfde prijs als vroeger in Tielt, blijven doorlopen en dat er een versnelling hoger geschakeld wordt wat betreft de bouw van een nieuw zwembad.

“Als we in Roeselare zwemmen zijn we vier uur weg om 1 uur en 45 minuten te zwemmen” – Julie De Cabooter van zwemclub De Tieltse Zeeduivels

Maar dat nieuwe zwembad is nog niet voor meteen en dat beseft ook Julie De Cabooter van zwemclub De Tieltse Zeeduivels. “Er ligt nog lang geen locatie vast, er is geen plan en er is in deze legislatuur ook nog geen budget voor een nieuw zwembad. We hopen dat daar zo snel mogelijk verandering in komt, maar we moeten realistisch zijn. Ergens hadden we verwacht dat men geen zotte kosten zou willen maken om de levensduur van het zwembad nog wat te rekken, maar we bleven hopen en het blijft erg lastig om dit te aanvaarden. We trekken ondertussen elke woensdag naar Roeselare en op vrijdag en zaterdag trainen we in Meulebeke, maar onze zwemschool ligt compleet stil. Nieuwe instroom hebben we niet. We hopen verder te kunnen doen met de zwemmers die we hebben, maar door de verplaatsingen – als we in Roeselare zwemmen zijn we vier uur weg om 1 uur en 45 minuten te zwemmen – bestaat de kans dat die de komende jaren afhaken.”

Perspectief

“Of we dit gaan overleven? Daar durf ik niet op te antwoorden. Vermoedelijk gaan we voor 2026 zeker geen nieuw zwembad hebben in Tielt. Daar moeten we ons bij neerleggen. Maar als de stad ons pakweg voor de grote vakantie al iets van perspectief kan bieden, dan verandert dat de zaak. Als we zicht hebben op een nieuw zwembad, ook al duurt de bouw nog lang, dan blijven we misschien wel gemotiveerd om op deze manier verder te blijven werken en deze hele nare periode te overbruggen. Als de onzekerheid lang blijft aanhouden, dan wordt het moeilijk.”

Lichtpuntje

“Op het moment dat het zwembad dicht ging, vermoedde ik eigenlijk al dat het definitief voorbij was”, reageert Dion D’Hoop van duikclub Galathea. “Al jaren is geweten dat het zwembad in slechte staat was. Maar telkens opnieuw werden de plannen om daar wat aan te doen uitgesteld. Omwille van de kosten, natuurlijk. En nu zit men met de gebakken peren. Maar het blijft een triestige zaak. Zelfs trainen we nu wekelijks op dinsdag in Meulebeke en we zijn dankbaar dat we daar terecht kunnen, al is het niet hetzelfde als in Tielt.”

“Of dat op lange termijn houdbaar blijft? Dat denk ik wel. We zijn een kleine club en hangen goed samen. En het is zelfs fijn om met de collega’s van Meulebeke de banden aan te halen. Zo geven we sinds kort ook samen les aan mensen van beide clubs. Toch één lichtpuntje aan dit hele spijtige verhaal.”