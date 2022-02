Eeuwfeest wordt nu al voorbereid bij Koninklijke Oostendse Schaakkring

De Koninklijke Oostendse Schaakkring viert in 2025 het honderdjarig bestaan van de club en in stilte wordt er nu al aan gewerkt om dat eeuwfeest de nodige aandacht te geven. De KOSK heeft de wind in de zeilen dankzij de inzet van het dynamisch bestuur onder leiding van voorzitter José Vandekerckhove.

De Oostendse Schaakkring werd officieel opgericht op 11 september 1925 met zeven leden. Voorzitter was Eric Gooris, secretaris Richard Boddaert. Na een jaar telde de club al 40 leden en werd OSK lid van de Belgische Schaakbond. Vanaf 1960 kreeg de club de titel van ‘koninklijk’ en werd de KOSK.

In de jaren 80 organiseerde de KOSK internationale toernooien met deelname van vermaarde grootmeesters. In de jaren 90 pakte de KOSK uit met simultaantoernooien op het Wapenplein in Oostende en ook de jeugdwerking kreeg meer aandacht. De jongste jaren wordt de schaaksport enorm gepromoot in de scholen en is er elk jaar een scholenschaakevent op de zeedijk.

“Zoals alle verenigingen hebben we een weerslag gehad door de coronapandemie, maar nu komen we stilaan weer op toerental”, vertelt coördinator Yen Peeren. “Ons traditioneel jeugdtornooi, dat normaal rond Kerstmis valt, kon eindelijk met succes doorgaan. Op zondagmorgen organiseren we weer onze jeugdopleiding. De gevorderden zijn welkom voor de lessen op vrijdagavond.”

Hoe meer je speelt en moet denken, hoe beter je wordt

“Er is momenteel flink wat talent, maar niet iedereen houdt vol en groeit naar een competitie- of criteriumniveau. Mits een goede begeleiding kan dat na twee jaar lukken. Hoe meer je speelt en moet denken, hoe beter je wordt! Schaken leer je in tien minuten, maar grootmeester worden duurt een heel leven!”

Interesse van Scholen

“Als club mogen we momenteel niet klagen met vijftig actieve leden, een vijftigtal jeugdleden en vijf ploegen in competitie. Er is ook een nauwe samenwerking met de scholen. Meerdere leden functioneren als ‘schaakpeter’ van een Oostendse school. Het idee is om zoveel mogelijk kinderen te leren schaken. Schaken is de ideale oplossing om, op een speelse manier de nodige basisvaardigheden aan te leren: ervaren, analyseren, vooruit denken, omgaan met winst en verlies. In sommige scholen wordt schaken gebruikt om pestgedrag in te dijken.”

“Naast de vier ploegen in nationale en provinciale afdeling, hebben we voor het eerst sinds lang weer een ploeg in ereklasse. Dat is een serieuze uitdaging. Met de KOSK hebben we minstens 15 jaar in tweede klasse gespeeld. Soms speelden we de top, soms stonden we op degraderen. Vorig seizoen hebben we geluk gehad. Met een goede ploeg en wat geluk hebben we, als tweede van de reeks, de promotie naar ereklasse kunnen afdwingen. Dankzij onze samenwerking met Rijsel hebben we enkele degelijke Fransen kunnen aantrekken.”

“Ook de Nederlander Gert-Jan Timmerman, al 30 jaar vriend van KOSK, verdedigt onze kleuren. Het valt best mee, want we hebben al twee matchen gewonnen. Nog een zege en het behoud is zo goed als zeker! Er volgen nog zes matchen! Ons lokaal in de Koninklijke Stallingen is te klein voor een deftige ontvangst en positief is dat we onze tegenstanders mogen ontvangen in de grote cafetaria van KOTV Noordzee.”

Tevreden voorzitter

José Vandekerckhove is al 32 jaar voorzitter en hij is fier dat hij het zo lang kon volhouden door goed te delegeren en de vriendschap te bestendigen, in goede en slechte tijden. De club beschikt over een ervaren en enthousiast bestuur met Dag Wyntein, Yen Peeren, ‘nonkel’ Glenn Dayer, Ruben Decrop, Tom Wuyts en Roel Eggers, elk met zijn eigen verantwoordelijkheid. “In 2025 ben ik 75 en te oud om voorzitter te blijven van de vereniging”, zegt José.

Voorzitter José Vandekerckhove. (foto FRO)

“Momenteel ben ik nog altijd sterk gemotiveerd om KOSK naar het eeuwfeest te leiden. Corona heeft de belangstelling voor het schaken weer doen opleven en ook schaken op school heeft onze club nieuwe leden bezorgd. We mogen ook de rol van de media niet onderschatten. Volwassenen hebben via Netflix en de populaire serie Queens Gambit het schaken herontdekt. Ook via internet wordt er veel geschaakt en jonge spelertjes hebben al een flinke basis als ze bij de KOSK komen.”

Voor 2022 hoop ik dat de club mag blijven groeien en dat we het behoud in ereklasse kunnen afdwingen. Na moeilijke coronatijden kunnen weer jeugdtornooien gepland worden. Op 3 juli organiseren we het Provinciaal Kampioenschap snelschaken in Oostende en op 4 juli is het nationaal jeugdtornooi gepland, in De Stallingen met meer dan 150 deelnemers. Om het eeuwfeest van KOSK te vieren, hoop ik in 2025 een internationaal tornooi te kunnen organiseren met aanwezigheid van grootmeesters.”

(FR)