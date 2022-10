Eeuwfeest was de laatste activiteit van Ferm Zwevegem

Met een feestelijk samenzijn werd het eeuwfeest van Ferm Zwevegem gevierd. Het werd meteen de laatste activiteit van de vereniging. Wegens gebrek aan mensen die verantwoordelijkheid willen nemen, houdt de vereniging op te bestaan.

De ‘Belgischen Boerinnebond’ ontstond in juli 1911, net voor de Eerste Wereldoorlog. De vereniging moest bijdragen tot het economisch, sociaal en godsdienstig herstel van de boerenstand. Enkel ongehuwde boerenmeisjes werden als lid toegelaten.

Elf jaar later werd onder leiding van de proost Lammens ook in Zwevegem de boerinnenbondafdeling opgestart. Het lidgeld bedroeg toen 1 frank. In 1927 werd de jeugdafdeling BJB-meisjes gesticht en in 1937 werden ook gehuwde boerinnen toegelaten.

De vrouwenorganisatie gaf de plattelandsvrouwen een stem en vooral ook een kans om iets te ondernemen en andere vrouwen te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.

De boerinnenbond veranderde van naam in 1971. Het werd KVLV, wat stond voor Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen. “De werking werd opengetrokken naar alle vrouwen. Men organiseerde nog steeds vergaderingen en activiteiten ‘women only’ zoals fietstochten, wandelen, crea-avonden, uitstappen, cultuur…”, vertelt voorzitster Christine Vanhaverbeke.

Gebrek aan tijd

Twee jaar geleden werd KVLV omgedoopt tot Ferm, een dynamische beweging die verschillende vrouwen samenbrengt. “Ferm zet in op diverse thema’s zoals het beleven van het platteland met o.a. wandelingen en fietstochten. We hebben ook aandacht voor lekker en gezond eten met een ruim aanbod aan kookactiviteiten en we dragen bij tot zorgzaam samenleven.”

“Verder zetten we aan tot creativiteit en tenslotte ondersteunt Ferm ook de agra-vrouwen. Zowel op provinciaal als regionaal niveau worden studiedagen of -avonden georganiseerd voor vrouwen met een tuinbouw- of landbouwbedrijf”, weet Christine.

Toch is het niet altijd evident om voldoende mensen te vinden die de teugels in handen nemen en tijd hebben om de vereniging te sturen.

“Dit is spijtig genoeg ook voor Ferm Zwevegem het geval. We hebben daarom besloten dat dit feest meteen de laatste activiteit is van onze vereniging. Alle leden kunnen terecht bij de buurtafdelingen van Ferm en kunnen elkaar op die manier toch nog verder ontmoeten”, aldus nog de voorzitster.