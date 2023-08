Eetfestijn voor ABS Groot-Staden

Algemeen Boerensyndicaat Groot-Staden (ABS) organiseert op zaterdag 9 september zijn jaarlijkse eetfestijn. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de landbouworganisatie.

“Iedereen is welkom op ons eetfestijn”, vertelt Chris Verhaeghe, voorzitter van ABS Groot-Staden. “We starten het festijn met een gratis Tolhoek-aperitief. Nadien kan er gesmuld worden van duivelsgebraad met frietjes en groenten. We sluiten af met een gratis ijscoupe met advocaat. Volwassenen eten mee voor 20 euro, kinderen jonger dan 12 jaar voor 10 euro. De opbrengst vloeit integraal terug naar het ABS. Zo schenken we elk lid van ABS Groot-Staden een spanband met een capaciteit van 6.000 kilo met het logo van ABS Groot-Staden op. De spanbanden komen de veiligheid tijdens landbouwtransporten ten goede. Verder richten we ook een infoavond rond gewasbescherming en EHBO in, een activiteit die in aanmerking komt voor de verlening van de fytolicentie in de landbouw. De infoavond is volledig gratis en is bedoeld voor elke Groot-Stadense landbouwer”.

Praktisch

Het eetfestijn van ABS Groot-Staden vindt op zaterdag 9 september om 19.30 uur plaats in gemeenschapscentrum Het SWOK in de Ooststraat 4. Kaarten zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen bij de bestuursleden of via abs-staden@hotmail.com en dit voor 1 september. (BCH)