Eetfestijn steunt beloftevolle sidecarcrossers uit Oostrozebeke

Het mag gezegd dat Oostrozebeke het mekka is van de motorsport en heel zeker in de categorie sidecar waarvan Marc Vandaele de grote bezieler is.

Ook vorig seizoen kamen een paar belofte jongens aan de start. Het waren de 21-jarige Remi De Ceuninck en de 20-jarige Kjell Hoste. Voorlopig moeten zij het nog stellen zonder echte sponsors omdat zij nog niet echt bekend zijn.

Tal van ereplaatsen

Zij hebben er nochtans geen slecht seizoen opzitten. Het ziet ernaar uit dat zij als jongsten in de B-reeks wellicht de titel van West-Vlaams kampioen zullen binnenrijven.

Ze werkten een dertigtal wedstrijden af met tal van ereplaatsen tot gevolg, wat zeker belooft voor de toekomst. Koken kost echter veel geld en voorlopig moet het duo nog volledig opdraaien voor de kosten, al krijgen ze al wat hulp van de familie en enkele trouwe supporters.

Eetfestijn

Om het crossen financieel wat draaglijker te maken, wordt op zondagvoormiddag 23 oktober vanaf 11 uur een eetfestijn gehouden in het OC Mandelroos met op het menu kalkoengebraad met friet en groentjes.

Deelnemen kost 20 euro voor volwassenen en voor kinderen, die ook balletjes in tomatensaus kunnen kiezen, bedraagt de deelnameprijs 10 euro.