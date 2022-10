Eerste Wielercafé lokt profwielrenners naar Moorsele

De Koers is groot in Moorsele. Er is de vereniging Moorsele Koerst die drie wedstrijden per jaar organiseert en Gent-Wevelgem komt er voorbij. Al die koersliefhebbers zijn meer dan welkom op het Wielercafé dat VWL Consult & Events presenteert in samenwerking met Youri Bultinck en Christophe Dupont.

“Ik ben al jaren wielerliefhebber. Zo bezoek ik samen met vrienden van ‘Los Amigos della Corsa’ wielerevenementen in binnen- en buitenland. De Tour en de Giro natuurlijk, maar ook diverse wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstijden passeerden de revue”, steekt Wim Vandoorne van wal.

“Dit jaar was ik al in de Strade Bianchi in Toscane en in oktober ga ik voor de derde keer naar Il Lombardia, de klassieker van de vallende bladeren die het seizoen 2022 afsluit.” Christophe Dupont is geboren in Moorsele. “We herinneren ons nog dat we als kinderen tegen elkaar fietsten per wijk. De Barakken tegen de Berkenlaan bijvoorbeeld. We zijn er dus al van kinds af mee bezig. Ik deed ook aan triatlon en ben ook actief als speaker.”

Wim pikt in: “Dit is voor ons een ideale combinatie. Youri is de derde man. Hij is ex-jeugdrenner, -ploegleider en -sportief manager, en is nu doping control officer bij Clearidium en zaakvoerder van verschillende bedrijven. In vier rondes gaat Christophe in gesprek met onze praatgasten over het wielrennen van vroeger en nu, hun palmares, de toekomst, op zoek naar anekdotes en verhalen.

Fokkersvreugde

Tussen de onderdelen zorgt Fokkersvreugde uit Heuvelland met onder meer Maarten Samyn voor muziek. Ze brengen West-Vlaamse nummers met een gevoelige snaar doorspekt met humor. De gasten zochten we vooral in Moorsele en onze regio. Het zijn Staf Cappon en Raynaud Beke bij de nieuwelingen, beloften Erben Vanhie en Alex Vandebulcke, ex-profs Romain Vanwynsberghe en José Vanackere.

Ook te gast zijn dames Sofia Commeyne, Margot Vanpachtenbeke en Nanoi Van Wettere, naast profs Shari Bossuyt, Harm Vanhoucke, Gerben Thijsen en Mauri Vansevenant. Het wordt een ideale avond om je koerskennis bij te spijkeren.

(Henk Vandenbroucke)

Vrijdag 21 oktober om 19.30 uur in OC De Stekke. Kaarten in café De Kroone of op www.myticketshop.be. Voorverkoop 5 euro, aan de deur 7 euro.