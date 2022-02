Eerste vrouwelijke voorzitter voor De Koninklijke Waternikkers Bredene

De Koninklijke Waternikkers Bredene hebben een nieuwe voorzitter, en die is voor het eerst vrouwelijk. Lindsay Van Hee (38) vervangt Gilbert Pollentier (65), die tien jaar aan het roer stond van de Bredense zwemclub.

Gilbert Pollentier is ondertussen een ouwe rot in het vak. Al dertig jaar is hij lid van de Koninklijke Waternikkers Bredene en de laatste tien jaar deed hij dat als voorzitter van de jonge zwemmers. Jaren zette de man zich actief en vol passie in voor de club. Hij bereidde de activiteiten voor, leidde monitoren op en zette de club op de kaart. De tijd leek Gilbert echter rijp om de jongere generatie alle kansen te geven.

Lindsay Van Hee werd naar voor geschoven als potentiële vervanger. “Ik ben zelf al een zevental jaar lid van de club”, vertelt ze. “In het begin bleef ik in de cafetaria terwijl mijn zoon lessen volgde bij de Waternikkers. Toen er een tekort kwam aan lesgevers, sprong ik in en zo bleef ik actief meewerken aan de club.”

De Koninklijke Waternikkers Bredene is een zwemclub die inzet op het recreatieve gedeelte.

Iets toegankelijker

“Wij doen niet mee aan competitiezwemmen, maar organiseren wel kampioenschappen binnen onze eigen club”, vervolgt Lindsay. “We geven les aan 4- tot 17-jarigen, waarbij plezier maken voorop staat. Ik wil vooral het werk dat Gilbert de voorbije jaren heeft gedaan verderzetten. We willen de club laten groeien en daar zal het nieuwe zwembad van Bredene een grote rol in spelen. Maar we bouwen uiteraard verder op de basis die door alle vorige voorzitters werd gelegd. De club moet echter nog iets toegankelijker worden, en ook het familiale aspect mag gerust nog wat meer aan bod komen. De kinderen en de ouders moeten in een warme club terechtkomen.”

Lesgevers gezocht

De Koninklijke Waternikkers zijn op zoek naar extra lesgevers. “We zoeken inderdaad nog mensen die op vrijwillige basis enkele uurtjes les willen geven aan onze kinderen en jongeren. We komen nog enkele handen te kort, en als we nog willen groeien, dan zijn die extra handen meer dan welkom”, aldus Lindsay.