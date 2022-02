Eerste Valckenier Classic voor cyclotoeristen in Brugge op 27 maart

Op zondag 27 maart heeft in Brugge de eerste editie van de Valckenier Classic plaats. Een evenement voor wielertoeristen met afstanden over 60 en 90 kilometer. Daarnaast is er ook een familietocht van 25 kilometer.

De Valckenier Classic is een bekende naam in de wielerwereld rond de Denderstreek. “We organiseren namelijk al sinds 2014 een editie in Aalst, met in 2019 meer dan 1.500 deelnemers”, vertelt Wouter Bouve van het organiserende Maspoe Sports en Events. “Nu zijn we klaar om een XXL-editie op poten te zetten. Dit wil zeggen dat er niet enkel in en rond Aalst gefietst wordt, maar ook in Gent én dus ook in Brugge.”

De opbrengst gaat naar het goede doel: Move for Live. “Er is ook mogelijkheid om als andersvalide de omloop van 25 of 60 kilometer af te leggen. Ook zij kunnen de mooie streek tussen het Houtland en het Brugse Ommeland ontdekken. Dit betekent fietsen over rustige wegen en in prachtige panorama’s met hier en daar een flinke kuitenbijter. Wie als fietsfanaat nog een test wil inlassen voor bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of als een recreatieve fietser wil genieten van deze pittoreske streek, kan dat op de Valckenier Classic”, besluit Wouter Bouve.

Na de rit kan je in Brugge aan de garage langs de Grasdreef 2 in Sint-Michiels rustig nagenieten van de mooie tocht met een gratis drankje in een gezellige ambiance. (ACR)