Eerste trekking loten eindejaarsactie in gemeentehuis Meulebeke

Op zaterdagavond vond in het gemeentehuis van Meulebeke de eerste trekking plaats van de loten van de eindejaarsactie. Maar liefst 153 winnaars worden straks persoonlijk opgebeld om bij een van de 103 deelnemende handelaars hun geschenkbon van 25 euro in te wisselen.

“Een succes zonder weerga in deze coronatijd”, aldus UNIZO – voorzitter Ronny Soenens. “De loten worden straks, begin januari 2022, terug in de grote pot gedeponeerd om dan de grote prijzen te trekken.” De eindejaarsactie in Meulebeke is een samenwerking tussen UNIZO, Markant, Op Stap en het gemeentebestuur.

(LB/ foto LB)