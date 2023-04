Eerste Okra-fietstocht Bovekerke een succes

Het bestuur en de leden van Okra Bovekerke haalden na enkele maanden rust, opnieuw hun stalen ros van stal. “Ja, het kriebelt duidelijk bij de fietsliefhebbers om na de wintermaanden opnieuw de fiets in orde te zetten en de baan op te gaan”, vertelt bestuurslid Luc Toortelboom. “Op de markt van Bovekerke mochten we een 20-tal fietsliefhebbers verwelkomen voor een eerste trip richting Bourgondisch Schild in Diksmuide.” Vooraleer echter het uitstapje aan te vatten, kregen de Okra-fietselingen de zegen van de pastoor. Okra Bovekerke bestaat uit voorzitter Frieda Vanleene, secretaris Rita Parrein, Johan Dewaele, Lena Plaisier, Gabriel Pollentier, Marianne Schollier, Luc Toortelboom, Jacky Vanbelleghem, Ria Vancoppenolle, Annie Vandaele en proost Daniel Beernaert. Meer info bij voorzitter Frieda Vanleene (0496 27 68 93 of ericschollier@gmail.com) of bij secretaris Rita Parrein (051 58 16 31 of bilcke.parrein@telenet.be). (EV/foto Coghe)