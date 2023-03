Eerste naaiweekend heel succesvol

Op Duin en Zee in Oostende vond een eerste naaiweekend plaats. “Dit is voor herhaling vatbaar”, zegt organisator Bianca Vandendriessche.

“Ikzelf naai al 30 jaar als hobby en ben sinds een 2-tal jaar actief in een club. We maken eigen ontwerpen en patronen die we knippen en verwerken tot kledij, handtassen of toilettasjes. Er is een heel assortiment van zaken die je zo kan maken”, zegt Bianca Vandendrieesche. “Via anderen nam ik deel aan een naaiweekend waar we samen met andere naaisters ideeën uitwisselden en onze hobby beoefenden.” Bianca besloot ook in Oostende een dergelijk weekend te organiseren: de naaisters van over heel Vlaanderen kwamen met hun eigen machine afgezakt naar vakantiecentrum Duin en Zee.

Succes

“Ik was verrast door de opkomst. 36 naaisters waren present. De setting was ideaal. Overdag konden we onze hobby beoefenen en er was tijd om van gedachten te wisselen. Het was een troef dat er kon overnacht worden. We werden in vakantiecentrum Duin en Zee fantastisch ontvangen door Tim en Magali”, zegt Bianca. Er werd meteen een datum vastgelegd voor een nieuw ‘naaiweekend aan zee’: op 1, 2 en 3 maart 2024. Wie meer info wil kan terecht op bianca.vandendriessche@outlook.com of via 0496/812912.