Eerste meeting met tractorwijding in Merkem

De Landelijke Gilde en KLJ Merkem organiseren op vrijdag 7 februari voor de eerste keer een tocht met tractorwijding.

“Alle tractoren verzamelen om 18.30 uur bij loonbedrijf Lamerant in de Merkemstraat 36 C. Om 19.30 uur start de tractortocht die door Merkem en Jonkershove loopt. De route is ongeveer 15 km lang. Aan de Sint-Bavokerk worden de tractoren gezegend”, vertelt Frederik Debeuckelaere.

“Daarna vervolgen we onze weg doorheen Merkem en Jonkershove om terug te komen bij Loonbedrijf Lamerant tegen 20.30 uur-21 uur. Daar is iedereen welkom, ook wie geen tractor heeft. De tractoren zullen er kunnen getest worden op de testbank.”

“Voor de kleinsten is er een springkasteel voorzien. Ook de bar zal open zijn. Deelnemen aan deze tocht is gratis, maar wel vooraf inschrijven via FB Landelijke Gilde Merkem”, besluit Frederik.