Eerste kerstbalschieting achteraan café Het Visputje in Kruiseke op zaterdag 18 december

Kruiseke krijgt er een attractie bij. Achteraan café Het Visputje langs de Oude Ieperweg vindt op zaterdag 18 december vanaf 15 uur de allereerste kerstbalschieting met katapult plaats. Er is een prijzenpot ter waarde van 1.500 euro. Deelname kost vijf euro. De opbrengst gaat naar vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke.

De organisatoren zijn Cedric Tandt, Tom Demyttenaere en Dylan Boscart. “Het idee rijpte begin september tussen pot en pint, tijdens de verjaardag van Aäron Del’Haye”, zegt Dylan. “Omwille van corona was er dit jaar op Paasmaandag voor de tweede keer op rij geen kattenknippeling. We vroegen aan de organisatoren of ze geen kerstkattenknippeling wilden voorzien”, gaat Cedric verder.

“Een deel van de koninklijke vereniging De Nachtegaal was daar niet voor te vinden. We kregen van iemand de wenk om zelf op zoek te gaan naar iets origineels. Zo kwamen we op het idee om een kerstbalschieting met katapult te organiseren. We hadden dat al eens op het internet voorbij zien komen, maar dan in een versie met loodjesgeweren.” “Het is kindvriendelijk en voor iedereen toegankelijk”, vult Tom aan. “Het is de bedoeling dat we dit jaarlijks organiseren.”

Naturaprijs

“Het schieten zelf gebeurt aan de visput, vanop zo’n 15 meter. Aanvankelijk zou er meer ruimte tussen zitten, maar uit een test is gebleken dat dat niet haalbaar is”, aldus Tom. “We beginnen met 40 kerstballen in de kerstboom”, gaat Cedric verder.

“In het begin zal men die wel vlot neerhalen. In elke bal zit een naturaprijs (zoals bijvoorbeeld een waardebon). We hebben zo’n 1.000 euro aan naturaprijzen weten te verzamelen en zijn onze kleine en grote sponsors dan ook heel dankbaar. Het is nog altijd mogelijk om een waardebon te schenken. In de houten kerstboom zal er ook een bel hangen. Wie die raakt, mag iets drinken in Het Visputje.”

“We verwachten dat de kerstbalschieting een drietal uur zal duren. Het hele gebeuren duurt tot alles is afgeschoten. Hangen er maar twintig kerstballen meer, dan wordt het moeilijker. En dat wordt het al helemaal wanneer er maar tien meer over zijn. Het mag ook niet saai worden, vandaar dat we regelmatig kerstballen zullen bijhangen. Het moet vooral gezellig en geestig zijn. En er zal ook een kerstbal zonder prijs zijn. Wie die afschiet, is de peanut. (lacht) Voor die vijf euro mag men trouwens zoveel keer proberen als men wil.”

Het gaat om een buitenactiviteit en dat is in deze coronatijden nog steeds toegelaten. “We hopen op minimum 100 deelnemers, maar het mogen er ook dubbel zoveel zijn”, zeggen Cedric en Tom. Ook Dylan Boscart is enthousiast naar de opkomst toe. “Ik ken heel wat mensen die van plan zijn om te komen”, zegt hij. “Dit wordt de nieuwe traditie van Kruiseke.” (lacht) “De mensen vinden het tof en origineel”, meent Tom. “Het is eens iets nieuws en het wordt georganiseerd door een jonge generatie.”

Met boilies

Om te schieten zullen boilies worden gebruikt. “Dat is een natuurlijk en verteerbaar product dat wordt gebruikt tijdens het vissen”, legt Tom uit. “We deden ook een test met ijsblokjes en stalen balletjes, maar dat laatste bleek niet aangeraden. Als die balletjes in het water terechtkomen, is dat niet goed voor de vissen.” Johnny Verhaeghe uit de Nachtegaalstraat tekende de flyer en affiche. Stijn Liefooghe wordt de omroeper van dienst. “We voorzien ook een stand om iets te eten en te drinken”, klinkt het.

“Traiteur Aäron Del’Haye zorgt voor tartiflette en braadworsten. En we voorzien ook een afterparty.” Katapulten zullen beschikbaar zijn. Het inschrijvingsgeld is ter plaatse te betalen. Er wordt gevraagd om vooraf te reserveren op de Facebookpagina van het evenement.

(EDB)