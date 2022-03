Eerste galabal Moeder Leentje meteen uitverkocht

Zaterdag organiseert Moeder Leentje voor het eerst een galabal. Moeder Leentje is een van de studentenclubs die in Gent actief zijn en waarin veel Ieperlingen hun gading vinden. “De meeste leden komen uit Ieper, maar er zijn ook leden uit Poperinge en Diksmuide afkomstig”, vertelt praeses Marten Vanacker (23).

Vijf jaar geleden richtten kennissen van Marten Moeder Leentje op. “Via mijn bende vrienden ben ik in de studentenclub binnengerold. Vorig academiejaar waren de meeste oprichters afgestudeerd dus moest er een nieuw ‘bestuur’ gekozen worden. Zo heb ik de functie van praeses gekregen”, aldus de student Agro- en Biotechnologie. “We zijn met Moeder Leentje dus vooral actief in Gent, maar dit jaar hebben we ook eens Leuven verkend. Daarnaast organiseren we af en toe een evenement in Ieper, zoals onze Fin de Saison op het einde van een academiejaar.”

Lustrumjaar

Dit jaar komt er daar nog een extra feest bij, want op 12 maart organiseren de enthousiaste studenten hun eerste galabal in de Fenix in Ieper. “Omdat Moeder Leentje dit jaar al 5 jaar bestaat, is het voor ons een lustrumjaar. Ik kwam met het idee op de proppen om toch iets speciaals te organiseren, zoals een galabal. Wat begon als een ludieke gedachte groeide dus uit tot een groot evenement, want ons galabal is volledig uitverkocht”, gaat Marten verder. “Verschillende dj’s zullen muziek draaien, waaronder PJ&Midas. Dat duo is zelf lid van Moeder Leentje, dus zij zullen zeker en vast voor goeie sfeer zorgen. De opbrengst van de avond gaat naar onze clubkas. Op die manier kunnen we ook in de toekomst activiteiten organiseren aan studentikoze prijzen.”

Want bij Moeder Leentje staat er veel meer op de planning dan enkel feesten en cantussen. “Natuurlijk houden we allemaal van een goed feestje. Je vindt ons in Gent vaak in studentencafé Pallieter. Of we komen samen met andere leeftijdsgenoten uit de streek in de Defoo. Maar ons vast clublokaal bevindt zich eigenlijk in frituur De Bunch, want de meter van onze studentenvereniging, die wij zelf ‘Chaveleentje’ noemen, is daar de baas. Maar we plannen dus ook andere activiteiten zoals een culturele uitstap naar het Gravensteen, een wandeling doorheen de stad of een weekendje weg”, verduidelijkt de praeses. “En de sportievelingen onder ons wagen zich ook elk jaar aan een sportactiviteit waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Zo hebben enkele leden in het verleden de Mont Ventoux beklommen voor Kom op Tegen Kanker.”

Bloeiend bestaan

Bij Moeder Leentje willen ze dus komaf maken met de heersende stereotypen. “Er leeft vandaag het beeld dat er verplichte aanwezigheid wordt verwacht in een studentenclub en dat iedereen zoveel mogelijk moet drinken. Bij ons is iedereen eigenlijk echt op zijn gemak. We willen ons vooral amuseren samen. Iedereen is dus zeker welkom in onze club of op ons galabal. Ook de oprichters komen nog eens af, want ze waren laaiend enthousiast over het feest. Ik denk dat zij nu toch wel een trots gevoel moeten hebben als ze zien dat hun club na 5 jaar een bloeiend bestaan kent”, sluit Marten af.