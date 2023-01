Eerste eindejaarsnocturne na viuer jaar lokt recordaantal deelnemers

Na een onderbreking van vier jaar organiseerde de feestcommissie van Lo opnieuw een eindejaarsnocturne in en rond Lo. Er daagden maar liefst 1.300 deelnemers op waarvan 500 uit Lo-Reninge.

De eindejaarsnocturne in Lo wordt tweejaarlijks georganiseerd en was dit jaar al aan zijn achtste editie toe. Door corona kon het evenement echter niet plaatsvinden in 2020. Het acht kilometer lange met kaarsen en fakkels verlichte traject in en rond Lo liep langs landelijke wegen en voor een deel ook door akkers en weiden.Het slechte weer zorgde ervoor dat de organisatoren het parcours op het laatste moment nog wat moesten aanpassen, want een stukje ervan stond onder water.

Met de regen en de wind was het ook niet evident om de fakkels de hele avond lang brandende te houden. Maar ook daar slaagden de leden van de feestcommissie wonderwel in. Ze hebben dan ook bij de vorige zeven edities heel wat ervaring opgedaan, waardoor zelfs de wispelturige weergoden de feestcommissie niet hebben kunnen verrassen.

1.300 deelnemers

In totaal zakten maar liefst 1.300 deelnemers, die zich vooraf moesten inschrijven, af naar Lo. En dat is meer volk dan dat het Caesarstadje inwoners telt. Vijfhonderd daarvan kwamen uit Lo-Reninge, de rest uit de omliggende gemeenten. Ook enkele wandelclubs namen deel. De Eindejaarsnocturne is na de Smulmarkt in Pollinkhove de grootste eendaagse organisatie wat bezoekersaantal betreft in Lo-Reninge. Onderweg kregen de wandelaars een volledig menu voorgeschoteld, van aperitief en een tas soep tot frietjes met een frikandel, vol-au-vent, koffie of warme chocolademelk met een eclair en bij aankomst een jenevertje.

Iedereen was achteraf vol lof over de organisatie. “Hier en daar was het wel wat modderig”, zegt Filip Callewaert uit Reninge. “De wasmachine zal bij velen wel wat werk hebben. Maar dat hoort erbij. De nocturne is een toffe activiteit om met vrienden of familie aan deel te nemen. Proficiat aan de feestcommissie van Lo voor de puike organisatie!” (KVCL)