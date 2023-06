Eerste editie van Kruiseke Kerremesse:“Mooie start van de vakantie”

Dit weekend organiseert de koninklijke Veloclub Willen is Kunnen uit Kruiseke voor de eerste keer Kruiseke Kerremesse. De organisatoren hebben zaterdag vooral oog voor de allerkleinsten. Met onder meer een kinderkoers, Mickey en Minnie Mouse, een kinderfuif en kermisattracties.

“De laatste jaren organiseerden we in de zomer telkens een wielerwedstrijd van de Landelijke Wieler Unie, een nevenbond”, zeggen Timo Spinnewyn en Dieter Vercaemer. “Ons bestuur is versterkt met Kenneth Devos en Kevin Deburggraeve. Ook kunnen we dit jaar rekenen op heel wat meer medewerkers.”

“We proberen een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. Het is het eerste weekend van de zomervakantie. Alles heeft plaats op en rond de parking van het voetbalveld van Sparta Kruiseke. ‘s Morgens starten we met onze eerste kinderkoers. Deze is gratis. Iedere deelnemer ontvangt een goodiebag en een medaille. We hadden redelijk vlug 100 inschrijvingen en alles is ondertussen volzet en er is een reservelijst.”

De eerste reeks start om 9.30 uur, de laatste om 11.30 uur. Het parcours bevindt zich in de Tabaksstraat, Nieuwe Zoetendaalstraat en Hoge Bossenstraat. De top drie per categorie bij de jongens en meisjes wordt gehuldigd op het podium. Kort na de middag start de koers van de LWU. We tekenden een nieuw parcours uit.”

Start en aankomst waren jarenlang aan café Het Visputje. Om 12.15 uur starten de vrouwen (37,6 kilometer). Nadien om 13.30 uur, 14.45 uur en ten slotte 16.20 uur de verschillende reeksen bij de mannen, 37,6 kilometer, 56,4 kilometer en 61,1 kilometer.

Mickey en Minnie Mouse

“Tijdens de koers zijn er diverse muziekoptredens, een danceact van DR Company en komen van 15 tot 16 uur Mickey en Minnie Mouse op bezoek”, aldus Timo en Dieter. “Ideaal voor een foto met deze Disneyfiguren. Heel de dag kan je genieten van een hapje en een drankje op het terras dat we zelf uitbaten. Ook zullen er vier kermiskramen staan: een kindercarrousel, eendjes vissen, bollo-smitto en schietkraam. We voorzien ook een springkasteel en kindergrime. Vanaf 18 uur is er een kinderfuif met dj Bjornoo.”

‘s Avonds is er een optreden van Merel Forrest. Ze brengt indie-folk en popmuziek, zowel eigen nummers als covers zullen de revue passeren. Nadien draait dj Robin.

Door de pandemie zijn er jammer genoeg organisaties verdwenen. Nieuwe initiatieven zijn een uitzondering. “Na corona zijn er heel wat evenementen geschrapt en daarom willen wij ons steentje bijdragen om deze negatieve trend om te buigen”, zeggen Timo en Dieter. “We hopen Kruiseke Kerremesse uit te bouwen tot een ‘klassieker’ als opener van de zomervakantie en zijn enorm ambitieus.”

Meer info: www.kruisekekerremesse.be.