Eerste bijeenkomst voor nieuwe vzw De Muttens

De nieuwe vzw De Muttens hield een eerste gezellige barbecue met 60 deelnemers. De vereniging, met daarin gewezen medewerkers van de Paulusfeesten, zag dit voorjaar het levenslicht. Het doel is het bevorderen van animatie in Oostende en omstreken, en het organiseren van activiteiten. “Onze vereniging wil in de eerste plaats verbinding creëren tussen mensen en is er ook om de jarenlange banden die zijn opgebouwd niet te laten verloren gaan”, zegt Mario Panesi.

Heel wat leden zijn actief in het Oostendse verenigingsleven. “We willen ons organisatietalent in de verf zetten en werden al gevraagd voor een ondersteunende rol op festivals zoals Labadoux, W-Fest en Koekelare Leeft. Op termijn willen we ook zelf organiseren.” Er waren 60 aanwezigen op de gezellige barbecue. Muttens staat voor Muziek, Theater, Teusjes en Natuurlijk Samenzijn. Mutten betekent in het Oostends dialect ook jong kalf. “De naam is dus ook een kwinkslag. Laat het ons vooral allemaal niet té serieus nemen, want er is al miserie genoeg in de wereld.” (EFO/foto PM)