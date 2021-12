Eerbetoon aan overleden stichter Sint-Jorisschutters Ledegem

De Sint-Jorisschutters Ledegem brachten voor de jaarlijkse koningsschieting liggende wip een eerbetoon aan Jean-Pierre Vandorpe. De stichter van de maatschappij overleed op 24 november in het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare.

De Sint-Jorisschutters hielden in 1992 op te bestaan, maar in 2017 haalde Jean-Pierre Vandorpe de liggende wip terug van onder het stof. Samen met enkele andere enthousiaste schutters, die ook al jarenlang lid waren van de schuttersvereniging Sint-Sebastiaan, werden de Sint-Jorisschutters weer opgericht. Jean-Pierre Vandorpe werd aangesteld als penningmeester. De nieuwe vereniging startte aan De Kobbe, maar door plaatsgebrek werd er verhuisd naar de omgeving van De Samenkomst. “Jean-Pierre heeft heel veel voor onze vereniging betekend”, aldus huidig voorzitter Bart Mondy. Jean-Pierre Vandorpe overleed vorige week in het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare. Hij werd 70 jaar. “Zondag stond onze koningsschieting liggende wip gepland. De favoriete wedstrijd van Jean-Pierre. Hij keek er telkens enorm naar uit. Voor de wedstrijd hebben we een minuut stilte gehouden en we hadden ook een rouwhoekje ingericht.”

Nieuwe leden of geïnteresseerden zijn altijd welkom om eens van de sport te proeven

Voorzitter Bart Mondy kroonde zich zondag tot koning, bij de jeugd was Devon Sabbe de beste. Een delegatie van het gemeentebestuur ging zondag na de schieting langs om de winnaars de huldigen. “Doordat we dat vorig jaar door de coronacrisis niet konden doen, werden ook de kampioenen van 2020 in de kijker gezet”, aldus Bart. Zijn dochter Evelien kroonde zich tot koning bij de jeugd. Bjorn Vandevyvere werd toen koning bij de volwassenen. “We tellen momenteel 17 leden. Nieuwe leden of geïnteresseerden zijn altijd welkom om eens van de sport te proeven.”

Afwachten

Intussen volgen ook de Sint-Jorisschutters de ontwikkelingen rond de site van de Samenkomst op de voet. De gemeente heeft er grote plannen. Het oude schoolgebouw, de speelplaats en de zaal verdwijnen en maken plaats voor een nieuwbouw met groenzone. De nieuwbouw moet verschillende actoren huisvesten: muziek- en kunstacademie en ook een socio-culturele zaal die het speerpunt van de site moet worden. De jeugdlokalen blijven er bestaan. Aanvankelijk zouden drie bureaus hun ideeën op maandag 29 november voorstellen aan de betrokken verenigingen en organisaties, maar door een corona-uitbraak bij een van de bureaus werd de voorstelling verplaatst naar een latere datum. “Voor ons is het nog afwachten hoe alles er uit zal zien. We kregen van het gemeentebestuur te horen dat er ook met ons rekening wordt gehouden. Het zou mooi zijn als we hier in de omgeving van De Samenkomst kunnen blijven.” (BF)