Eendracht & Vrijheid heeft een nieuwe dirigent

Nicolas Vierstraete is de nieuwe dirigent van de Koninklijke Muziekvereniging Eendracht & Vrijheid Harelbeke. Hij volgt Tom Vrijens op, die dirigent was sinds 2008. Nicolas dirigeerde 15 jaar de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Oostrozebeke. “Het is tijd om andere wegen te bewandelen”, aldus Nicolas.

Nicolas Vierstraete (28) is momenteel leerkracht slagwerk aan de academie van Harelbeke en Poperinge en geeft al sinds 2006 les. Hij is master in het slagwerk en studeerde aan het Lemmensinstituut Leuven. Nicolas volgde ook 2 jaar kunsthumaniora. Hij studeerde hafabra-directie aan de academie van Gentbrugge. Nicolas speelt slagwerk, piano en bastrombone en gaf ook binnen- en buitenlandse concerten. Hij was sinds 2007 dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Oostrozebeke. “Ik ben gestopt in 2020, het was even helemaal op door een zwaar ongeval. Ik had een rustpauze nodig van 2 jaar, maar de zin en goesting is er opnieuw. Daarom stelde ik mijn kandidatuur bij Eendracht en Vrijheid. Het was tijd om andere wegen te bewandelen”, aldus Nicolas, die dirigent Tom Vrijens opvolgt. Tom blijft wel de Jeugdharmonie van Eendracht en Vrijheid leiden.

Themaconcerten

Momenteel woont Nicolas in Oostrozebeke en hij geeft ook les in Kuurne. “Best doenbaar met de repetitiedag in Harelbeke.” (lacht) Na 15 jaar dirigeren heeft Nicolas wel ervaring. “Een goed evenwicht tussen het muzikale en sociale gebeuren vind ik heel belangrijk. Ik engageer mij uiteraard ook sociaal. Ik ben niet de dirigent die roept; ik vind een respectvolle behandeling van de muzikanten erg belangrijk. Ik maak mij ook niet snel kwaad. Dat is iets wat de ervaring me geleerd heeft en ik heb ook heel veel geduld”, zegt Nicolas. Zijn plannen? “Veel toeschouwers van concerten houden van ouder repertoire. We moeten durven een stuk repertoire vernieuwen en ook nieuw hedendaags (Belgisch) werk brengen. Ik hou bijvoorbeeld van themaconcerten, je kan daar veel mee doen. Als iedereen zijn best doet, dan komen we zeker tot geslaagde concerten en optredens. De puntjes op de I zetten is heel belangrijk, maar nog veel belangrijker is muziek maken en muzikaal spelen.”