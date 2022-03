Een hele maand feest bij 65-jarige Chirojongens Lichtervelde

Met een spel zonder grenzen en een speelstraat trappen de mannen van Chiro Sint-Paulus Lichtervelde hun feestmaand zondag op gang. De Chirojongens hebben immers iets te vieren: het is dit jaar 65 jaar geleden dat hun jeugdbeweging ontstond.

Raf Dely en Georges Labens richtten in 1957 Chiro Sint-Paulus Lichtervelde op. 65 jaar later is de jeugdbeweging nog altijd springlevend. Vandaag tellen de Chirojongens 81 leden en een enthousiaste 18-koppige leidingsploeg, aangevoerd door Wolfgang Vanpraet en Lukas Hoornaert.

Die 65 lentes wilden ze bij Sint-Paulus niet zomaar laten passeren. Dus organiseren ze niet één, maar viér feestweekends. Te beginnen nu zondag met een speelstraat in de Ouderwijk, de verkaveling in aanbouw naast het Chirolokaal in de Leysafortstraat.

Kinderen kunnen zich er – gratis – komen uitleven, de leiding houdt een oogje in het zeil, terwijl de ouders kunnen verpozen aan de bar. In de namiddag is er ook een spel zonder grenzen, maar dat is al volzet.

Een foto uit het werkjaar 1959-1960. We herkennen staand Freddy Verbeke, Eddy Delameilleure, George (Joris) Labens, Raphael (Raf) Dely, Michiel (Michel) Vervaele, Werner Cornil en Daniel Dewulf. Zittend zien we Willy Vansteelandt, Luc Allaert, Jozef Vansteelandt, Gabriel Dewulf, Ronny Vereecke en Daniel Dewulf. © Repro Kurt

Later deze maand volgen nog de ribbetjesavond in OC De Schouw (12 maart), een uitstap voor oud-leiders (19 maart) en een comedy-avond (26 maart) met onder meer oud-leider en lokaal supertalent Hans Cools die op de lachspieren komt werken. “We wilden deze 65ste verjaardag groots vieren”, vertelt Lukas Hoornaert. “Daarom een hele maand feest, met voor elk wat wils. Zo willen we een breed publiek aanspreken. We gaan een drukke maand tegemoet, maar kijken er vooral heel erg naar uit.”

De Chirojongens hebben tot slot nog een specialleke: ter gelegenheid van hun verjaardag brachten ze een eigen biertje uit: De Gouden Flop. Een blond speciaalbier met een alcoholgehalte van 8° en naar verluidt een kruidige en licht fruitige smaak. Proeven kan op activiteiten van de Chiro, maar bij de leiding kan je ook een bestelling plaatsen.