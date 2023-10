Een halve eeuw Omnisportclub Appollon

Omnisportclub Appollon is 50 jaar jong. Dat werd op een stijlvolle manier gevierd in het Appollonpand. Voorzitter Rita Vanthournoudt blikte terug op een halve eeuw dynamische werking van de club. “Het begon allemaal 50 jaar geleden met de vraag van een groepje 15- en 16-jarigen om enkele uurtjes per week te sporten. Op 10 oktober 1972 was het zover. Er werd op zaterdag bijeengekomen voor een uurtje omnisport en op zondag voor turnen. Er volgde al vlug een uitbreiding in leeftijd naar 12- en later 8-jarigen. Uit een eerste sportkamp groeide de vraag naar damesbasket en die groep werd later Tulikivi Deerlijk, inmiddels opgeslorpt door Kortrijk Spurs. De parkloop van Appollon werd later de kerstcorrida.”

“In 1978 werd gestart met jazzdans. Dat was een ware boom. De expansie ging door en er kwamen voortdurend andere disciplines bij: volksdans, korfbal, de start van de zwemclub in 1988, afrodans en turnen voor volwassenen. In 1996 was het ledenaantal gestegen naar 480 deelnemers en er was op dat moment een nijpend tekort aan infrastructuur om iedereen comfortabel te huisvesten.”

Nieuwe locatie

“Dat probleem werd opgelost met de realisatie van het Appollonpand. Dankzij de medewerking van veel vrijwilligers werd een verloederd fabriekspand omgetoverd tot een aangepaste locatie. Van dan af liep alles als een trein met extra aanbod: streetdance, hiphop, ballet, stepaerobics, moderne dans, danstheater, salsa, tumbling, zumba, sanity mobile, pilates… de lijst is lang. De skireizen zijn legendarisch”, lacht Rita.

“Vanwaar het succes van Appollon? Het aanbod, de regelmatige vernieuwing, de breedte van het aanbod, het democratische lidgeld, het enthousiasme, de kunde van de lesgevers… of een combinatie van dit alles. Vijf jaar geleden werd Move-d in het leven geroepen om de werking voort te zetten. Appollon verdween in de luwte maar bleef Move-d ondersteunen met advies, financiële en administratieve hulp vóór de opstart en tegenwoordig nog met de zorg voor het pand.” (DRD)