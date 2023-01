Een halve eeuw jaarboeken bij geschied- en heemkundige kring Het Houtland

De geschied- en heemkundige kring Het Houtland heeft zijn nieuwe jaarboek klaar. Een jubileumuitgave, want de jaarboekenreeks is in 1973 van start gegaan en viert dus haar 50ste verjaardag.

“Het moment om de vele auteurs uit die halve eeuw te bedanken voor hun inspanningen”, zegt voorzitter Hendrik Vandeginste. “Maurits Pyck, 90 intussen, steekt er bovenuit. Hij schreef zijn eerste bijdrage in 1976 en is in ons nieuwe boek aan zijn 41ste artikel toe.”

Opgravingen aan bod

Het jaarboek bevat weer ettelijke boeiende bijdragen van uiteenlopende aard. Dat van Maurits Pyck gaat dit keer over een mogelijk Keltisch verleden van Torhout. De verbindingsweg met de Keltische site van de Kemmelberg vormt de basis voor zijn hypothese.

Voorts schrijven medewerkers van Raakvlak over de archeologische opgravingen langs de Roeselaarseweg in 2016. Daar stootten ze op een Romeins grafveld.

Ook de recente opgravingen op de Markt komen aan bod. Hierover hebben Marc Decorte en Kurt Persyn het. Ze werpen een blik op oude munten, een onverwachte begraafplaats en een Romeinse en Karolingische gracht.

Werkgroep over cafés

Jan Dedeyne gaat in zijn artikel in op de sociale rol, de types en de namen van de plaatselijke herbergen. Hij is de spil van de opgestarte werkgroep die onderzoek verricht naar de vroegere en nog bestaande cafés in Torhout.

Paul Deman en Hendrik Vandeginste namen de uitdaging aan om voor de periode 1800-1950 op zoek te gaan naar de plaatselijke wagenmakers. Een speurtocht die zelfs leidde tot in Wenen.

Een in Torhout weinig bekende persoon is Gentil Antheunis. Hij was de schoonzoon van Hendrik Conscience. Frans Vanclooster wijdt er een artikel aan. Antheunis, ook schrijver, is zeven jaar vrederechter in Torhout geweest.

Marc Decorte tot slot zocht op hoe het leven van Roger Pollet verliep. Een verhaal van een jongeman die in de oorlog de te betreuren kant koos. Gevangen achter het IJzeren Gordijn bleef hij zijn hele leven verstoken van zijn geboortestad Torhout. (JS)