Een complete verrassing voor voorzitter Filip Demeyer van KZ Dentergem: “Iedereen kon goed zwijgen”

Bij KZ Dentergem werd hulde gebracht aan Filip Demeyer, die precies 20 jaar voorzitter is van de club. “Ik dacht aan een etentje en haalde mijn fiets van stal”, aldus Filip Demeyer. “Zet hem maar terug, zei mijn echtgenote, we nemen de wagen. We reden richting Tielt en mijn vrouw vroeg om eventjes langs het voetbalveld te rijden. Daar zagen we wit-rode ballonnen hangen en ook een gouden cijfer twintig. Toen we bij de kantine kwamen, barstte een spontaan applaus los. Ik ben inderdaad precies 20 jaar voorzitter van de club, waar ik goed dertig jaar geleden begon als jeugdtrainer. Dan kwam ik in het jeugdbestuur en werd er ook voorzitter van. Twintig jaar geleden kwam er een enkel bestuur en werd ik er voorzitter. Dat moet gevierd worden, dacht mijn zoon Diego. Iedereen wist er van, behalve ik. Wat kunnen die mannen zwijgen!” Na de ontmoeting met de talrijk opgekomen supporters werd er een wedstrijd gespeeld tussen de eerste ploeg en een ploeg van spelers die ooit de Dentergemse kleuren verdedigden. Daarna werd het feest verder gezet met een dj in de kantine. (WD/foto WD)