Eddy rondt kaap van 80.000km bij wielertoeristen van KSV Deerlijk: “Al twee keer rond de wereld”

Eddy Sergeant bereikte vorige zondag de kaap van 80.000 km bij de wielertoeristenclub KSV Deerlijk. Voor deze uitzonderlijke prestatie werd het trouwe clublid verrast door zijn wielercollega’s. “Nu ga ik voor het absolute record van Luc Destoop”, stelt Eddy.

Eddy Sergeant (67) is al vele jaren een vertrouwd gezicht bij KSV Deerlijk Wielertoerisme. Samen met zijn echtgenote Chantal Lambert woont de NMBS-medewerker op rust in Langenbos, in de Waregemse deelgemeente Beveren-Leie. “Ik ben eigenlijk van Desselgem afkomstig”, start Eddy zijn verhaal. “In 1971 werd ik lid van de club, één jaar na de oprichting. De groep passeerde indertijd aan mijn woning in opbouw, en quasi meteen daarna heb ik me aangesloten. Ik heb ook nog een tijdje volleybal gespeeld bij de inmiddels opgedoekte club in Deerlijk, maar na mijn legerdienst heb ik de sportieve exploten stopgezet…”

“Nog één rit en mijn 52ste seizoen zit erop. Ik heb nog geen seconde spijt gehad dat ik me bij deze prachtclub heb aangesloten. KSV Deerlijk Wielertoerisme is een goed draaiende en perfect gestructureerde club die kan prat gaan op een dynamische werking. Alles is piekfijn georganiseerd: van in de beginperiode tot nu. Allemaal het resultaat van een goede leiding, discipline en een sterke voorbereiding. Ook het aspect vriendschap wordt hoog in het vaandel gedragen. Het is zoveel meer dan fietsen en een tikkeltje competitie…”

80.000 km

“Het bestuur levert elk jaar opnieuw puik werk om met een mooi jaarprogramma voor de dag te komen. De club beschikt ook over een heel gedetailleerd archief met de namen van alle wielertoeristen die ooit lid waren, alle gereden kilometers, de clubkampioenen… Je vindt het allemaal feilloos terug op de verzorgde website. Ja, dit is zonder meer één van de best georganiseerde clubs van de regio. Ik ben dan ook enorm fier er lid van te zijn. In die 52 jaar heb ik maar vier voorzitters gekend: Noël Vanmeerhaeghe, Norbert Coreelman, Ludovic Coreelman en nu Patrick Van Laere.”

De club is het schoolvoorbeeld van goede organisatie

In Nieuwenhove, op enkele kilometer van het einde van de jongste zondagsrit, rondde Eddy de kaap van de 80.000 km in clubverband. “Twee keer rond de wereld in iets meer dan een halve eeuw. Het is inderdaad niet niks”, gaat Eddy verder. “Na Luc Destoop ben ik pas de tweede in de club die daarin slaagt. De teller van de stichter-erevoorzitter staat op 83.867 km. Ik heb nog even te gaan… Toch is het mijn bedoeling om dat record van de tabellen te halen….”

Conditie onderhouden

“Als de gezondheid het verder toelaat en de goesting om te fietsen even sterk aanwezig blijft, wil ik er voluit voor gaan. Maar ik word natuurlijk een dagje ouder. Alhoewel… onze andere erevoorzitter Walter Coucke reed tot zijn 80ste bij ons. Tijdens het seizoen plan ik ook wekelijks een extra trainingsritje dat ik individueel afwerk. In de winter zijn we op de rollen aangewezen. Ik moet mijn conditie onderhouden om fit aan het seizoen te kunnen beginnen. Rust roest, weet je…”

“Nog andere doelstellingen? Het mag nog een tijdje zo blijven duren. En toch… in die 52 jaar ben ik er nog geen enkele keer in geslaagd om de kampioenstitel in de wacht te slepen. Ik heb al vaak alle meetellende kilometers meegereden en ben al vijf keer primus geweest in de nevenproef die bepalend is voor de kampioenentrui, maar nog geen enkel jaar dat beide samenvielen. Misschien lukt het me toch nog eens, één van de komende jaren”, besluit hij.