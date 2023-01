Okra Beveren heeft prijsuitreiking gehouden van de kaartingen van het voorbije seizoen.

Magda Lanszweert en haar echtgenoot Johan Butaye uit Stavele zijn kampioen geworden. Ook de bestuursleden Ludo Joye, Lena Vereecke en Mariette Cokelaere staan op de foto. Okra Beveren kaart twee keer per maand in de Heilig Hartzaal; op de tweede en vierde woensdag van de maand is dat. (AB/foto AB)