Dynamica viert gouden jubileum: “Grote belevingsnamiddag”

Op zaterdag 4 juni vieren de leden van Dynamica, in uitgesteld relais, hun gouden jubileum. De feestnamiddag krijgt gestalte in en rond het OC Vondel.

Dynamica werd gesticht in 1971 als sportieve tak van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten”, steekt voorzitter Marleen Van Hauwaert van wal. “Bedoeling was om de minder mobiele medemens en mindervaliden de mogelijkheid te bieden om onder begeleiding aan sport te doen. Aan de wieg van deze nieuwe ‘sportvereniging’ stonden Trees Honoré, Arsène Delecluyse, Wlfried Serroels, André Landuyt en Luc Maes.”

Geen hokjes

Ondertussen is Dynamica uitgegroeid tot een gestructureerde vereniging die allerlei activiteiten organiseert die vooral naar de mindervalide medemensen gericht zijn om zo hun integratie in de maatschappij makkelijker te maken. “Ook valide mensen zijn van harte welkom, ze betekenen een belangrijke meerwaarde, want op die manier voelen de mindervalide mensen zich minder ‘in het hokje’ gedrongen.”

“Onze vereniging telt nu meer dan 200 leden waarvan het overgrote deel afkomstig is uit onze regio. De meeste activiteiten vinden plaats in de gebouwen van Ter Deeve. We beschikken er eveneens over een speciaal ingerichte keuken aangepast voor rolstoelgebruikers.”

Zelfs na een halve eeuw blijft het een uitdaging om activiteiten te organiseren

“Iedere zaterdagnamiddag kunnen de leden in ons lokaal terecht voor een gezellige babbel, een partijtje biljart, om te kaarten of een gezelschapsspel te spelen”, pikt secretaris Luc Vansteenkiste in. “We organiseren binnen onze groep ook clubkampioenschappen. Daarnaast organiseren we ook een bowlingavond, Sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeesten… Vergeten we bij dit alles ons zeer gewaardeerd droppingweekend niet. Alle kosten worden gedragen door Dynamica.”

“Het blijft een enorme uitdaging om alle activiteiten te organiseren”, aldus Marleen. “Onze leden betalen 5 euro lidgeld, valide personen 10 euro. Jaarlijks organiseren we een hutsenpotavond en geven we twee toneelvoorstellingen. We kunnen eveneens rekenen op de steun van bedrijven en van de gemeente Meulebeke alsmede van 8 buurtgemeenten waarmee we een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten.”

Programma

“Op 4 juni is er onze grote belevingsnamiddag die om 14 start in OC Vondel”, zegt Luc. “Alle genodigden genieten eerst van het dessertontbijt, geserveerd door de leden van de Tieltse Rotaryclub, terwijl een goochelaar iedereen verwondert. Vervolgens is er een optreden van Tutti Colori, op de parking van Vondel zorgen de mensen van de Rotary Tielt voor een ritje in oldtimers, kunnen de kinderen zich uitleven op het springkasteel, wandelt men met alpaca’s, laat men zich schminken of snuistert men in een brandweerwagen.

“Vanaf 19 uur starten we met het avondprogramma. Na de aperitiefhapjes wordt het smullen van een heerlijke barbecue. We voorzien een optreden van Kris Wills om vervolgens de late uurtjes in te duiken op de tonen van de discobar. Bij dit alles ontvangen we enorm veel hulp van de leden van de Tieltse Rotaryclub.”