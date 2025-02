Dwars door Grijsloke zoekt nieuwe bestuursleden: “Evenement mag niet verdwijnen”

Op de nieuwjaarsreceptie van Grijsloke klonk een oproep die menig sportliefhebber hartkloppingen bezorgde. Het bestuur van Dwars door Grijsloke trok aan de alarmbel: vier bestuursleden stapten op, nieuw jong bloed blijft uit. Zou dit het einde betekenen van deze legendarische loopklassieker? Of misschien een nieuw begin? “Er ligt een vernieuwd plan in de pijplijn, met trails en wandelroutes als dé nieuwe trend”, zegt voorzitter Lieven Coeman.

“Het zou jammer zijn dat dit sportief patrimonium verdwijnt”, stelde Leendert Van Hulle (Inzet) op de gemeenteraad van 14 januari. Lieven Coeman (70) knikt instemmend. Hij bevestigt dat de loopwedstrijd na ‘een marathon aan edities’ op sterven na dood is als er zich geen vers bloed aandient. “De gebruikelijke datum -sinds 1981 de laatste zaterdag van augustus- blijft blanco op de kalender”, stelt de sportieve voorzitter. “Wie zich geroepen voelt om de 43e editie te organiseren, kan rekenen op een gedetailleerd draaiboek en concrete begeleiding vanuit een aantal zeer ervaren bestuursleden van onze vzw.”

Zwaargewicht

De schouders onder dit zwaargewicht zetten betekent heel wat organisatie. “Het is niet zomaar een rondje om de kerk, nee, het is een échte logistieke operatie. Het organiseren van een loopwedstrijd als Dwars door Grijsloke is intensief”, stelt de voorzitter. “Het afzetten van het parcours met nadars, de tijdmeting regelen, afstemmen met hulpdiensten, vrijwilligers zoeken… het vraagt allemaal tijd en energie.” En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook steeds meer klachten van buurtbewoners die niet gediend zijn met het afgesloten parcours voor hun deur. “De loopwedstrijd is niet alleen arbeidsintensief, het heeft ook een prijskaartje. Daarom zijn we in 2019 gestart met de wandelingen in mei. De opbrengst van deze Rondom Grijsloke ging naar de financiering van Dwars door Grijsloke.”

Terwijl de zomerloop een paar jaar geleden nog 1.300 deelnemers aantrok, is het aantal sportievelingen de laatste jaren teruggelopen naar 400 à 500. Dat is natuurlijk geen goed teken. “We moeten mee evolueren”, zegt Lieven Coeman, en daar heeft hij gelijk in. “Na 42 edities begint het evenement zijn kracht te verliezen. Vandaar dat we het roer omgooien en het met de overgebleven bestuursleden over een andere boeg gooien. Wat in elk geval niet verloren gaat, is de liefde voor beweging. De wandelingen die we al vijf jaar organiseren, breiden we nu uit met trailruns.” De datum is al vastgelegd: zondag 18 mei 2025. “Minder vrijwilligers nodig, minder arbeidsintensief en het biedt meer vrijheid voor de deelnemers”, zegt hij. Het nieuwe parcours in Gijzelbrechtegem is perfect voor de sportieve trend, met uitdagende hoogtemeters en idyllische natuur. De wandelroutes variëren van 4 tot 18 kilometer, terwijl de trails 7, 15 en 25 kilometer omvatten.

Inspiratie

Grijsloke kijkt ook naar andere evenementen in de buurt voor inspiratie. Zo heeft Deerlijk met zijn Kerstcorrida een succesverhaal geschreven, waarbij lokale betrokkenheid de sleutel tot succes is. “Met vrijwilligers, scholen en verenigingen hebben we een solide basis voor onze jaarlijkse Kerstcorrida”, zegt burgemeester Louis Vanderbeken (cd&v Deerlijk). “Het evenement is ten voordele van de twee scholen De Kim en De Sam. Het werkt.”

De gemeente zit binnenkort rond de tafel met het bestuur van Dwars Door Grijsloke .“We willen evenementen ondersteunen, maar kunnen ze niet overnemen”, aldus schepen van Sport Anja Desmet (Samenéén) op de afgelopen gemeenteraad.

Wil jij de fakkel overnemen en de 43e editie van Dwars door Grijsloke organiseren? Misschien is dit wel het moment om je sportieve stempel te drukken op een traditie die al meer dan veertig jaar in het dorp leeft.