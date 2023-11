Duivenmaatschappij Onze Belangen de Fezant viert zijn kampioenen

Nu de duifjes de rui doormaken hebben hun baasjes ruimschoots de tijd om een feestje te bouwen. Naar jaarlijkse gewoonte werd verzameld in het lokaal voor de viering met gezellig tafelen en het huldigen van de beste duivenspelers van het voorbije seizoen. Nu is het platte rust voor de duivenpieten en dus tijd om de kampioenen te vieren. We zetten ze even op een rijtje: oude duiven benden Parijs Patrick Duyck, jaarse beneden Parijs Eddy Lauwers. Halve fond oude Patrick Duyk, halve fond jaarse Patrick Duyck. Jonge duiven benden Parijs: Patrick Duyck en halve fond jongen eveneens Patrick Duyck. De winnaar van de vierdaagse was eveneens topduivenmelker Patrick Duyck. (CLY/foto CLY)