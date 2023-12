Duivenmaatschappij huldigt kampioenen

Duivenmaatschappij Elk zijn recht uit Rollegem-Kapelle hield afgelopen weekend haar kampioenenviering. De verschillende kampioenen werden in de bloemetjes gezet. Commeene-Vandewalle (Arras oude), Noel Vanbiervliet (Arras jongen), Georges Soete (Clermont oude), Roger Vangheluwe (Clermont jongen), Ronny Ronse (Pontoinse jongen), Bjorn Vanden Abeele (halve fond oude en algemeen kampioen halve fond), Johan Delbaere (halve fond jongen), Yvan Wynant (algemeen kampioen snelheid) en Jeannette Couckuyt (kampioen ronde van België) vielen dit jaar in de prijzen. Wie zelf interesse heeft om zich aan te sluiten bij de duivenmaatschappij, kan contact opnemen via het telefoonnummer 0499 33 59 02. (BF/foto JS)