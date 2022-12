Duivenmaatschappij De Roozevrienden huldigt kampioenen

Nu alle duivenactiviteiten op een laag pitje staan, krijgen de leden van maatschappij de Roosevrienden de kans om te genieten van de jaarlijkse kampioenenviering. Het feest kreeg zijn beslag in het duivenlokaal zelf waar na de feestmaaltijd de trofeeën aan de beste duivenspelers van het voorbije seizoen werden uitgereikt.

De duivenmaatschappij van voorzitter Dirk Icket en secretaris Dirk De Bruyne telt nog een veertigtal leden maar ook binnen deze maatschappij slaat de vergrijzing toe. We zetten de beste melkers van het voorbije seizoen even op een rijtje. Het kampioenschap Arras jongen werd gewonnen door Kathleen Balcaen. Kathleen won ook het kampioenschap uit Clermont. Ingelmunsternaar Laurens Heggermont won de eindstand Pontoise/Clermont. De eindstand all round werd gewonnen door Kathleen Balcaen voor Debruyne-De Clercq en Luc Vercoillie uit Tielt. Er staat nog een bonnenverkoop gepland van 5 januari tot 15 januari. Op de foto zien we de kampioenen van het voorbije seizoen 2023. (foto CLY)