Duivenmaatschappij De Roosevrienden huldigt kampioenen

Bij duivenmaatschappij De Roosevrienden, gehuisvest in volkscafé ‘t Roozeke in Ardooie, werden naar jaarlijkse gewoonte de beste duivenmelkers van het voorbije seizoen in de bloemetjes gezet.

Eindstand Arras: Freddy en Jelle Vandekerckhove; algemeen kampioen Arrasclub: Kathleen Balcaen. Eindstand Clermont/ Pontoise jongen: Alfons Tuytens. Eindstand kleine halve fond oude duiven: Julien Cluyse en eindstand kleine halve fond jaarse duiven: Julien Cluyse. Eindstand ronde van België: Jozef Lepoutre. (CLY)