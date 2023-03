Duivel-doet-al Wesley Depreeuw ontvangt cultuurtrofee

Leiselenaar Wesley Depreeuw (44) heeft meer dan terecht de cultuurtrofee gekregen. Vier jaar al houdt hij in zijn eentje het plaatselijke feestcomité in leven en is hij tegelijk klusjesman, voorzitter, secretaris en penningmeester. Zonder hem zou er tijdens Leisele kermis geen rommelmarkt meer zijn en zouden er geen kerstbomen en kerstverlichting prijken in de straten van het dorp.

Wesley doet het allemaal met plezier en heeft er voor deze zomer nog een uitdaging bij genomen: “Dorpsgenoot Frank Pinson heeft het idee gelanceerd om op het marktplein een muziekfestival te organiseren. Zou je dat zien zitten, vroeg hij mij. En natuurlijk dat ik dat zie zitten! Datum van afspraak is zondag 9 juli van 12 tot middernacht. Frank en ik helpen dus mee aan de organisatie, samen met Michel Van Wijnsberghe en Sofie Laridon en Alveringemnaar Stefaan Sampers.”