Dubbeltornooi tennisclub Altez noteert 630 deelnemers

Het dubbeltornooi van TC Kortemark, dat plaatsvond van maandag 2 januari tot zondag 15 januari, was een groot succes. De secretaris noteerde 630 inschrijvingen, dus 315 koppels. Dat is een flinke stijging tegenover vorig jaar.

Zo goed als alle tennisverenigingen uit de regio waren vertegenwoordigd op het tornooi. De deelnemers werden naargelang hun niveau ingedeeld in 17 reeksen (heren, dames, gemengd). Op 7 terreinen vonden elke avond vanaf 18 uur minimaal drie wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling plaats.

Er was randanimatie en voor de hongerigen was er elke avond catering voorzien. 34 koppels (waarvan 15 duo’s van TC Kortemark) betwistten in het weekend van 14 en 15 januari de finales. Uiteindelijk waren er 8 duo’s van de organiserende club die de trofee van de winnaar in de lucht mochten steken. (PDC/foto Coghe)