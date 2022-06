Drumband Jong El Fuerte zet lesgevers in de bloemetjes

De ouders, leden en de crew (Linda, Ilse en Sigrid) van jongerendrumband Jong El Fuerte hebben hun nietsvermoedende lesgevers Kris Huyghe en Dirk Claeys onverwachts in de bloemetjes gezet met een feestelijke receptie en véél muziek.

Kris is al een twaalftal jaar actief bij Jong El Fuerte. Toen zijn oudste zoon Arthur startte bij Jong El Fuerte, werd ook hij snel actief ingeschakeld om te helpen lesgeven. In zijn jeugd speelde Kris bij Willen is Kunnen Oostende. Ook Dirk speelt al heel zijn leven muziek.

Acht jaar topduo

Samen zorgen Kris en Dirk al zo’n acht jaar voor Jong El Fuerte. Kris is verantwoordelijk voor de administratie en communicatie, Dirk schrijft alle muziek uit en maakt de partituren. Kris geeft les aan de cymbals en de bongo’s, en Dirk aan de baseline. Ze worden bijgestaan door enkele jeugdige leden en bij optredens door Pascal Decrock. Viktor Huyghe, Fien Huyghe, Kyara Pintelon, Tober Delecluse en Miel Dekien spelen actief mee en helpen met lesgeven. De groep telt een 35-tal leden tussen 8 en 22 jaar. De nieuwste show ‘Reality’ werd enthousiast onthaald op de taptoe van Koksijde.

Op de foto zien we lesgever Kris Huyghe uiterst links en zijn collega Dirk Claeys uiterst rechts. Tussen hen in en achter hen staat de enthousiaste bende van Jong El Fuerte. (MVO)