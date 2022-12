Drumband fanfare Sint-Cecilia houdt geslaagde reünie in Deerlijk

Het drumkorps van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia organiseerde een geslaagde reünie voor alle trommelaars. De groep komt geregeld bijeen om te oefenen voor het lenteconcert dat volgend jaar volledig in het teken staat van 100 jaar fanfare.

De fanfare Sint-Cecilia is volgend jaar een eeuw jong en dat eeuwfeest zal ongetwijfeld niet onopgemerkt voorbijgaan. Op initiatief van André Dewaele bliezen alle trommelaars onlangs verzamelen in het fanfarelokaal De Liere. “Het is de bedoeling dat we met de drumband enkele nummers brengen tijdens het lenteconcert. Het was de bedoeling om ook de oud-trommelaars nog eens aan het werk te krijgen en daarom organiseerden we die reünie”, aldus André.

52 de leider

“We zullen in de komende maanden geregeld samenkomen om de stukken verder in te oefenen. Oefening baart immers nog altijd kunst. Ik was meer dan een halve eeuw instructeur van het trommelkorps. Op 14-jarige leeftijd werd mij ‘plots’ de leiding opgedrongen. Romain Baert was mijn voorganger. Ik had 52 jaar de leiding en gaf recent de fakkel door aan Anton Vande Wiele.”

Peter Van Vanlaeken was een van de aanwezige trommelaars tijdens de reünie en de eerste oefensessie. “Ik was oorspronkelijk klaroen. Op mijn tiende ben ik begonnen en ben blijven trommelen tot ik 28 was. Het was een mooie tijd waar ik met veel voldoening en goede herinneringen op terugblik. Ik heb zelfs nog een paar gepersonaliseerde drumsticks. Een garantie dat het allemaal wel goed komt…” (DRD)