Druk bijgewoonde kampioenviering bij De Lustige Smijters

Een massale opkomst was er dinsdagnamiddag in OC De Kouter bij Okra Kortemark voor de kampioenenviering van petanqueclub De Lustige Smijters. Dit jaar waren er maar liefst 74 leden voor de winter- en zomercompetitie. Het was een fiere voorzitter Marcel Dumarey die de kampioenen in de bloemetjes zette. Bij de heren werd Willy Willaert winterkampioen, bij de dames was de titel voor Frida Degrijze. In de zomercompetitie ging Willy Debruyne lopen met de titel, Rossette Vancoillie was de beste bij de dames. Het nieuwe winterseizoen startte op 1 november en loopt nog tot 31 april. De zomercompetitie start op 1 mei en eindigt op 31 oktober. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom. (foto Coghe)