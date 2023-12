Driemaal provinciaal kampioen

Okra heeft een sterke reputatie in het spelen van Viking Kubb. Niet alleen een eigen competitie, maar ook een vaste ploeg in het provinciaal kampioenschap. Die ploeg werd voor de derde maal provinciaal kampioen. Een prestatie voor een huldiging in het gemeentehuis. De drie spelers, Ivan Dendooven, Werner Hostijn en Germain Jacques, ontvingen samen met hun coördinator Eric Bossuyt (links op foto) een trofee en een vermelding in het guldenboek. Raadslid Marleen Prat mocht de trofee overhandigen en kon als enige vrouw mee op de foto. Na de ondertekening van het guldenboek volgde een gezellige receptie. (MVD/foto MVD)