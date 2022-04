Driedaagse is belangrijke bron van inkomsten voor Chiro: “Dankzij Vredesfeesten op kamp”

Chiro Jooniek heeft heel wat plannen. De jongerenvereniging gaat dit jaar op kamp naar Tessenderlo, maar wil ook graag een minitheater bouwen nabij ’t Okkernotje, het lokaal van de vereniging. Om alles te kunnen financieren, organiseert de Chiro haar Vredesfeest, een driedaagse vol activiteiten.

Jongenschiro Jooniek heeft reeds een rijk verleden achter de rug. De jeugdvereniging is momenteel bezig aan haar zesenveertigste werkjaar. “Als Chiro zijn we klein begonnen, maar inmiddels zijn er toch al enkele heel mooie realisaties tot stand gekomen”, aldus persverantwoordelijke Joren Decadt.

Zo werd het lokaal, ’t Okkernotje, gerenoveerd en uitgebreid met een sanitair blok en een bovenverdieping. “Sinds enkele jaren kunnen we ook gebruik maken van een fantastische speelschuur. Daarnaast is ook het grote speelterrein er

Energiezuinige armaturen

“Dankzij een nieuwe weide kunnen we blijven groeien. De speelberg wordt voltooid en er wordt een poort geïnstalleerd aan ons nieuw veld. Het plein wordt ook verlicht met grote, energiezuinige armaturen.” Onder andere een gloednieuwe fietsenberging, het aanplanten van nieuwe hagen en bomen en het bouwen van een minitheater staan nog op de planning.

Iedere week speelt een negentigtal leden nabij het heem langs de Vyvestraat. Momenteel zijn er dertien leiders en een volwassen begeleider.

Chiro-sympathisanten van elke leeftijd hebben wel iets om naar uit te kijken

“Daarnaast kunnen we ook rekenen op een sterke ouderraad. Zij helpen ons bijvoorbeeld bij de organisatie van de jaarlijkse Vredesfeesten. Dat evenement is een erg belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. We kunnen er onze plannen mee verwezenlijken, maar dankzij de Vredesfeesten kunnen we ook op kamp.”

Dat kamp gaat dit jaar naar Tessenderlo. Tussen 1 en 11 augustus zullen de leden van Chiro Jooniek zich er volop uitleven.

De Flandriens

De Vredesfeesten zijn al meer dan veertig jaar een begrip in Oostnieuwkerke. Dit jaar gaat het evenement door van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei. “We proberen een gepast programma op te stellen zodat Chirosympathisanten van elke leeftijd wel iets hebben om naar uit te kijken. De driedaagse formule wordt behouden en ook dit jaar is er een thema: De Flandriens.”

De Vredesfeesten starten op vrijdagavond om 17 uur met een zeepproductenkaarting. Om 20 uur gaat het Chirocafé in Zaal Zonneheem open. Sportiviteit troef op zaterdag met onder andere een voetbalcompetitie en een kubbtornooi. “We voorzien vanaf 14 uur ook kinderanimatie. Onze oud-leider Lander Demonie en huidige aspirant Raf Boersma zullen samen een ware circusact uitvoeren in zaal Zonneheem.”

Toegang tot dit spektakel kost 4 euro voor chiroleden, voor niet-chiroleden legt men 5 euro op tafel. ’S Avonds is het chirocafé opnieuw open en is er een Fifa-tornooi.

Barbecue

Een klassieker is de barbecue op zondag van de Vredesfeesten. Kaarten kunnen in voorverkoop gekocht worden bij bakkerij Vervisch in Oostnieuwkerke en via de leden van de ouderraad. Kinderen betalen 10 euro, een kaart voor een volwassene kost 18 euro. Aan de deur betaal je respectievelijk 18 en 20 euro. De kinderen kunnen zich ’s middags uitleven op enkele springkastelen.

(BF)