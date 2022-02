Drie vrienden starten met dartscompetitie in Rethorica in Alveringem

De dartsmicrobe heeft ook Bart Vanderstichele, Arne Vanbecelaere en Wannes Ryckebosch te pakken. In die mate zelfs dat zij nu een competitie opstarten in café Rethorica.

Café Rethorica heeft al een eigen zaalvoetbal- en biljartcompetitie. Daar komt nu ook nog darts bij, inspelend op de immense populariteit van de sport.

“Ook wij zijn allemaal helemaal in de ban van de vogelpik. Zo kwamen we enkele weken geleden op het idee om eens tegen elkaar te spelen, en zelfs nog meer tegenstanders te zoeken”, begint Bart Vanderstichele. Hij investeerde alvast in drie borden die hij op de juiste hoogte ophing, en zelfs in dartsmatten voor de juiste werpafstand tot die blokken.

Testfase

“In eerste instantie starten we met een testfase, want ook voor ons is dit helemaal nieuw”, zegt Wannes Ryckebosch, die het speelschema van de best of 3-competitie opstelde.

“Vanaf februari tot en met juni zijn er vijf speeldagen, telkens op de tweede dinsdag- en de tweede zaterdagavond van de maand. Voor beide circuits kunnen we telkens maximaal 12 spelers toelaten. Zo speelt iedereen eens tegen alle andere deelnemers en hoef je niet te lang te wachten op jouw beurt.”

“Per match rekenen we op een halfuur. Wordt dit een succes, dan willen we in oktober starten met een volwaardig kampioenschap. Dat duurt dan negen speeldagen, opnieuw tot in juni.”

Plezier voorop

“Het is dan wel een competitie, maar we stellen het plezier voorop. We willen dit bewust kleinschalig houden, met louter lokale deelnemers”, pikt Arne Vanbecelaere in.

Hij neemt de inschrijvingen voor zijn rekening. “Beginners zijn zeker welkom, al verwachten we wel dat je je eigen pijltjes meebrengt. Voor de short edition die volgende week start, kun je je gratis inschrijven. Daarna denken we eraan om wel deelnamegeld te vragen, zodat we dan een wisselbeker of een andere mooie prijs kunnen uitreiken.”

(WVH)