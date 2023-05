Drie sportverengingen krijgen polyvalent clublokaal: “De tijd dat elke club een lokaal en bar heeft, is voorbij”

Drie sportverenigingen krijgen vanaf volgend jaar een gemeenschappelijk clublokaal langs de Zuidzijde van sportpark De Schorre in Oostende. De stad investeert bijna 2 miljoen euro. “Het was nodig, want het zijn sterk groeiende sporten”, luidt het.

“Op de Zuidelijke terreinen zijn drie clubs actief. Het gaat over de American Footballclub Ostend Pirates die al meer dan tien jaar bestaan en meer dan 100 leden heeft, de Ostend Exiles Cricketclub die als sinds 2020 actief is en 50 leden heeft en de Baseballclub Piranhas die al bijna 24 jaar bestaat en 100 leden telt”, schetst sportschepen Bart Plasschaert (CD&V). “De clubs groeien sterk en bereiken samen meer dan 1.000 mensen. De huidige kleedkamers liggen meer vooraan op het sportpark en er was nood aan infrastructuur in de zone aan de Klemskerkestraat.”

Eén gebouw

“Er komt één clubgebouw voor de drie verenigingen”, zegt schepen voor Stadsgebouwen Björn Anseeuw (N-VA). “Er komen vijf kleedkamers voor de clubs en twee kleedkamers voor de scheidsrechters. Er komen verder een overdekt terras, publiek sanitair en drie grote bergingen. Supporters kunnen dan weer ontvangen worden in een polyvalante zaal. Het volledige gebouw is rolstoeltoegankelijk. In de buurt komt ook een kiss-and-ridezone.” Oostende investeert 1,9 miljoen euro voor de werken die via Farys gebeuren. Dat is wel dubbel zo veel als in 2021 werd geraamd. “Oorzaak zijn de gestegen bouwprijzen en inflatie”, zo luidt het. In het voorjaar van 2024 zal het nieuwe gebouw klaar zijn.

Bar

Omdat de clubs ook hun terreinen delen wordt er nooit samen gesport. Niet enkel de douches en kleedkamers worden gedeeld. Ook de uitbating van de bar, een bron van inkomsten voor elke club, zal gebeuren in onderling overleg. “De tijd dat we als stad voor elke club een lokaal en bar konden bouwen, is helaas voorbij. We denken dat deze formule zal werken.”