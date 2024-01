Drie prinskandidaten zorgen voor stijgende carnavalskoorts

Nu de nieuwjaarsmaand is ingezet, komt ook het carnavalsgebeuren in Menen met rasse schreden dichterbij. Op zaterdag 3 februari weten we wie Prins Kurtje I opvolgt. Het hoogtepunt volgt drie weken later met het uitrijden van de carnavalsstoet.

Voor het eerst in jaren nemen de vier carnavalsverenigingen, die Menen rijk is, zelf de verkiezingsshow in handen. De stad Menen droeg de organisatie aan hen over nadat keizer Sunny I vorig jaar bij zijn aanstelling het thema aankaartte. De carnavalsverenigingen kunnen immers de centen die de show oplevert goed gebruiken en hopen zo in de toekomst het plaatselijke carnavalsgebeuren een boost te geven. De organisatie van de carnavalsstoet blijft wel in handen van de stad Menen.

Met drie kandidaten belooft de verkiezing van de nieuwe Prins of Prinses Carnaval 2024 alvast spannend te worden. Matthias Van Belleghem (20), broer van Prinses Sofie I (2019), verdedigt de eer van de Orde van de Platzakken. Febe Verheecke (21) van de Orde van de Vrije Carnavalisten is de dochter van de huidige Prins Kurtje I. Jeannick Clauw (60) tenslotte waagt voor het tweede jaar op rij zijn kans als onafhankelijke kandidaat.

Kindercarnaval

De verkiezingsshow op zaterdag 3 februari in zaal Park ter Walle start om 19.33 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 6 euro en zijn verkrijgbaar bij de kandidaten en de carnavalsverenigingen. Aan de deur betaal je 8 euro. De nieuwe Prins of Prinses Carnaval zal op 24 februari worden aangesteld op het stadhuis van Menen.

Vooraleer de verkiezingsshow van start gaat, staat op zaterdag 3 februari ook het Kindercarnaval op het feestmenu. Dat gratis feest in PTW start om 14 uur met een tot de verbeelding sprekende goochelshow van Broccolini. Kinderen die een ingekleurde tekening meebrengen, maken kans op een leuke prijs. Wie verkleed is, kan deelnemen aan de kinderverkiezing. Op zondag 25 februari trekt de carnavalsstoet voor de 46ste keer door de binnenstad, met start om 14.45 uur in de Zandputstraat en aankomst om 16.00 op de Grote Markt. (CB)