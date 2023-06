Drie nieuwe patrouilletenten voor Eernegemse Chiro

Chiro Tza Wè Zien Eernegem won onlangs de ‘Ichtegem inspireert Award 2022’ en heeft de wind in de zeilen. “Een maandje geleden kregen we drie nieuwe patrouilletenten, waardoor we kunnen blijven garanderen dat iedereen mee kan op kamp”, stelt Marthe Feys.

Chiro Tza Wè Zien Eernegem, zoals die op vandaag bestaat, is een samensmelting van de vroegere meisjes- en jongenschiro, een initiatief van de toenmalige leiding, waardoor ze sinds 2013 één Chiro geworden zijn. Een succesvolle operatie, want ze hebben ondertussen de kaap van de 300 leden overschreden. “Ja momenteel zitten we aan 305 inschrijvingen”, benadrukt Marthe Feys enthousiast. “Om alles in goede banen te leiden, hebben we een leidingsploeg van 31 personen, die instaat voor de volledige werking van de Chiro”, zegt Marthe die samen met Hannah Verplancke als groepsleider de leiding aanstuurt. “We kijken nu vooral uit naar de verhuis naar onze nieuwe lokalen in 2024. De Inspiratie Award van de gemeente Ichtegem is voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn en een schouderklopje naar de leiding toe. We maakten de belofte aan onze leden dat er, na het winnen van de award, voor iedereen een verrassing zou volgen. Daarom hebben we voor ieder lid, de award in mini nagemaakt in een opnaaier, zodat ze die op hun Chirobroek of Chirorok kunnen naaien.”

Geen saaie bedoening

“We zijn echter al druk bezig met de voorbereidingen voor het kamp dat doorgaat van 1 tot 9 augustus. Dan trekken we naar Leisele. Maar ook onze jaarlijkse fuif in oktober zit al in ons hoofd”, besluit Marthe Feys lachend. “Wij proberen iedere week een ander soort activiteit te doen en dat trekt de jongeren aan. Het is bij ons geen saaie bedoening, hoor!” (EV)